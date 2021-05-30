Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что среди раненых есть дети.

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Сотни людей получили различные телесные повреждения в результате неизбирательной и интенсивной стрельбы, устроенной лояльными к режиму Асада людьми по всей территории Сирии во время празднования "победы" Асада в "фарсе", который называют президентскими выборами,

– говорится в сообщении.

Правозащитники проверили факты и установили, что пострадали по меньшей мере 317 человек. Однако случаев может быть больше, а некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Справка. В Сирии диктатор Башар Асад переизбрался на четвертый президентский срок. В Евросоюзе не считают выборы легитимными, поскольку они не были "ни честными, ни свободными".

В конце марта в ООН сообщили, что Украина официально осудила режим Башара Асада. Все из-за нарушений прав человека и международного гуманитарного права.