Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что среди раненых есть дети.
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Сотни людей получили различные телесные повреждения в результате неизбирательной и интенсивной стрельбы, устроенной лояльными к режиму Асада людьми по всей территории Сирии во время празднования "победы" Асада в "фарсе", который называют президентскими выборами,
– говорится в сообщении.
Правозащитники проверили факты и установили, что пострадали по меньшей мере 317 человек. Однако случаев может быть больше, а некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.
В конце марта в ООН сообщили, что Украина официально осудила режим Башара Асада. Все из-за нарушений прав человека и международного гуманитарного права.