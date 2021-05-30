Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що серед поранених є діти.

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Сотні людей отримали різні тілесні ушкодження внаслідок невибіркової та інтенсивної стрільби, яку влаштували лояльні режиму Асада особи по всій території Сирії під час святкування "перемоги" Асада у "фарсі", який називають президентськими виборами,

– йдеться у повідомленні.

Правозахисники перевірили факти та встановили, що постраждали щонайменше 317 осіб. Однак випадків може бути більше, а деякі з поранених перебувають у важкому стані.

Довідка. У Сирії диктатор Башар Асад переобрався на четвертий президентський термін. У Євросоюзі не вважають вибори легітимними, оскільки вони не були "ні чесними, ні вільними".

Наприкінці березня в ООН поінформували, що Україна офіційно засудила режим Башара Асада. Все через порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права.