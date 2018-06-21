Сколько абитуриентов "провалили" ВНО: результаты в процентах

В программе "Pro новости" за 21 июня – Каждый седьмой его провалил. Труднее всего далась математика, украинский язык и история. ВНО по украинскому языку и истории Украины "провалили" 14% абитуриентов, по математике еще больше – 19%. Такие данные обнародовали в Украинском центре оценивания качества образования. Успешно сдали ВНО по биологии – только 8% участников не преодолели проходной барьер

Также в выпуске: Верховная Рада приняла законопроект о нацбезопасности, который приближает Украину к стандартам НАТО. Как, где и за сколько учат своих потомков народные депутаты Украины. Кабмин предлагает генерала СБУ Куця назначить главой Донетчины. Официальное завершение ВНО: сколько абитуриентов его провалили. Порошенко звонил Путину: детали разговора. Гости программы – народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерев и волонтер Назар Приходько.