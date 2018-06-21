Скільки абітурієнтів "провалили" ЗНО: результати у відсотках

Скільки абітурієнтів "провалили" ЗНО: результати у відсоткахPro новини 178 Читать новость на русском
У програмі "Pro новини" за 21 червня – кожен сьомий випускник "провалив" ЗНО. Найважче далися математика, українська мова та історія. Так ЗНО з української мови та історії України "провалили" 14% абітурієнтів, а з математики ще більше – 19%. Такі дані оприлюднили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Найуспішніше склали ЗНО з біології – лише 8% учасників не подолали прохідний бар'єр.
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