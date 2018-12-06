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      "Скромні" володіння несвятих отців

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      Намісник Києво-Печерської Лаври владика Павло продає свій розкішний маєток
      Намісник Києво-Печерської Лаври владика Павло продає свій розкішний маєток / Радіо Свобода

      За інформацією ЗМІ, намісник Києво-Печерської Лаври владика Павло вирішив продати свій розкішний заміський особняк. Будинок площею 580 кв. м розташований на ділянці в 40 соток. Про це повідомляє ріелтор, який виставив об'єкт на продаж.

      Дивовижні речі трапляються у світі – служителі Христа і ті, що відкидають його існування, немов би міняються місцями.

      Власне, комплекс крім головного будинку включає також гостьовий будинок і будинок для охорони. Весь будинок мебльований італійськими та англійськими меблями. Підлога виконана з мармуру. Під час обшуків СБУ виявила, що у стіни деяких кімнат вмонтовані золоті пластини.


      Будинок митрополита УПЦ (МП) Павла, намісника Києво-Печерської лаври/ Фото: Радіо Свобода

      Проте, така розкіш намісника Києво-Печерської лаври не є винятком. Наприклад, глава РПЦ патріарх Кирило. Його сестра Лідія Леонова (тобто по суті, він сам) володіє п'ятикімнатними апартаментами площею 144,8 кв. м. в центрі Москви на вул. Серафимовича вартістю не менше півмільйона доларів.


      Глава РПЦ Кирио і Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

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      Крім того, Кирило володіє палацом, який скромно іменується "дача", на чорноморському узбережжі Краснодарського краю на території державного лісового фонду поруч з путінським маєтком (село Дивноморське, яке знаходиться на території міста-курорту Геленджик). За різними оцінками, його вартість доходить до півтора мільярда рублів.


      Резиденція патріарха Кирила під Геленджиком/ Фото з відкритих джерел

      Для патріарха і для інших єпископів спадкування їх майна за смерті здійснюється за нормами цивільного права, а для всіх інших монахів – за нормами церковного.

      Як повідомляють російські ЗМІ, патріарх є одним з найбагатших людей Росії. Свій капітал він сколотив ще в 90-х роках, займаючи посаду керівника Відділу зовнішніх церковних зв'язків (ВЗЦЗ МП) Московської патріархії. При відділі було створено кілька комерційних структур: фінансово-торгова група "Ніка", банк "Пересвет", АТ "Міжнародне економічне співробітництво" ("МЕМ"), АТ "Вільне народне телебачення" і ряд інших. Він носить дорогий швейцарський годинник і живить пристрасть до лиж, для чого, як кажуть, купив собі віллу в Швейцарії.

      Про його пожертвування на благодійність нічого не відомо.

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      У той же час глава інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, атеїст, досі живе в скромному будинку, купленому в 1958 році, в Омасі, штат Небраска, і який обійшовся йому при покупці всього в 31 500 доларів.


      Уоррен Баффет/ Фото з відкритих джерел

      Він їздить на автомобілі Lincoln Town Car, що був знятий з виробництва в 2011 році. Баффет щорічно робить мільйонні пожертви в благодійні фонди. Сума, яку власник Berkshire віддав на благодійність перевищила $ 30 млрд.99% свого статку він заповів на благодійність.


      Будинок Уоррена Баффета/ Фото з відкритих джерел

      Чи не парадоксально, що згідно заповіту Христа чинить не Його служитель, а людина, яка не визнає Його?

      Хочеться нагадати "святому" Кирилу слова апостола Якова:

      Послухайте, мої брати любі не вбогих світу Бог вибрав багатих вірою і спадкоємцями Царства, яке обіцяв любить Його? А ви знехтували бідного...Хто всього Закона виконує, а згрішить в одному чим-небудь, той винним у всьому...Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але справ не має? Чи може спасти його віра? Але, дехто скаже: "Ти маєш віру, а я маю справи": покажи мені віру свою без справ твоїх, а я покажу тобі віру свою від справ моїх. Ти віруєш, що Бог один? Добре робиш і біси вірують, і тремтять. Чи хочеш ти знати, о марна людино, що віра без справ мертва?

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новости политики РПЦ Публикации Деньги Патриарх Кирилл
      Источник: 24 Канал
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