Смешные мемы недели: драка Ляшко и Геруса, апокалипсис в Киеве и во всем виноваты гуманитарии
В аэропорту "Борисполь" подрались экс-нардеп Олег Ляшко и нардеп Андрей Герус. Столица во времена апокалипсиса: в центре Киева посреди дороги прорвало трубу с горячей водой. Пропагандист Кремля Киселев заявил, что протесты в России возникают исключительно из-за гуманитариев. Эти ситуации были под прицелом у соцсетей на этой неделе.
Драка Ляшко и Геруса
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Совета по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь".
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Герус написал в своем фейсбуке, что Ляшко ожидал его в аэропорту по якобы указанию олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмена схемы "Роттердам +".
Как выглядела сама драка: видео
Как над ней шутят в сети:
В сети высмеивают драку Геруса-Ляшко
И предполагают, как еще могла бы выглядеть драка
Соцсети позабавила драка Геруса и Ляшко
Горячий апокалипсис в Киеве
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В центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. "Гейзерные потоки" расплавили асфальт, образовав глубокие ямы на дороге. Некоторые машины попали в западню. В сети говорят: ситуация напоминала сцену из фильма-катастрофы.
В контексте проблемы киевляне не могли не вспомнить мэра Кличко
Гуманитарии-протестующие
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Российский пропагандист Дмитрий Киселев объяснил, почему российское население возмущено коррупцией, низким уровнем жизни и постоянной ложью в стране. По мнению "журналиста" в России слишком много выпускников гуманитарных факультетов.
Именно выпускники гуманитарных факультетов, а не отсутствие базовых человеческих прав в России, являются причиной общего недовольства властью. По крайней мере такое мнение Киселев высказал в эфире программы "Вести недели"
Как это было: видео
Как реагируют в сети: