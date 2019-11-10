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      Смешные мемы недели: драка Ляшко и Геруса, апокалипсис в Киеве и во всем виноваты гуманитарии

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / коллаж 24 канала

      В аэропорту "Борисполь" подрались экс-нардеп Олег Ляшко и нардеп Андрей Герус. Столица во времена апокалипсиса: в центре Киева посреди дороги прорвало трубу с горячей водой. Пропагандист Кремля Киселев заявил, что протесты в России возникают исключительно из-за гуманитариев. Эти ситуации были под прицелом у соцсетей на этой неделе.

      Драка Ляшко и Геруса

      Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Совета по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь".

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      Герус написал в своем фейсбуке, что Ляшко ожидал его в аэропорту по якобы указанию олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмена схемы "Роттердам +".

      Как выглядела сама драка: видео

      Как над ней шутят в сети:


      В сети высмеивают драку Геруса-Ляшко


      И предполагают, как еще могла бы выглядеть драка


      Соцсети позабавила драка Геруса и Ляшко

      Горячий апокалипсис в Киеве

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      В центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. "Гейзерные потоки" расплавили асфальт, образовав глубокие ямы на дороге. Некоторые машины попали в западню. В сети говорят: ситуация напоминала сцену из фильма-катастрофы.


      В контексте проблемы киевляне не могли не вспомнить мэра Кличко

      Гуманитарии-протестующие

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      Российский пропагандист Дмитрий Киселев объяснил, почему российское население возмущено коррупцией, низким уровнем жизни и постоянной ложью в стране. По мнению "журналиста" в России слишком много выпускников гуманитарных факультетов.

      Именно выпускники гуманитарных факультетов, а не отсутствие базовых человеческих прав в России, являются причиной общего недовольства властью. По крайней мере такое мнение Киселев высказал в эфире программы "Вести недели"

      Как это было: видео

      Как реагируют в сети:

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Российская пропаганда Курьезные новости Мемы Андрей Герус – новости Олег Ляшко
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