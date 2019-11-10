Смешные мемы недели: драка Ляшко и Геруса, апокалипсис в Киеве и во всем виноваты гуманитарии

В аэропорту "Борисполь" подрались экс-нардеп Олег Ляшко и нардеп Андрей Герус. Столица во времена апокалипсиса: в центре Киева посреди дороги прорвало трубу с горячей водой. Пропагандист Кремля Киселев заявил, что протесты в России возникают исключительно из-за гуманитариев. Эти ситуации были под прицелом у соцсетей на этой неделе.

Драка Ляшко и Геруса

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Совета по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь".

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Герус написал в своем фейсбуке, что Ляшко ожидал его в аэропорту по якобы указанию олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмена схемы "Роттердам +".

Как выглядела сама драка: видео

Как над ней шутят в сети:

Звонив Ляшко. Хвалився шо вступив в отношенія с одним мужиком і тепер у нього герус — Виктор Янукович (@viyanuk) 6 ноября 2019 г.



В сети высмеивают драку Геруса-Ляшко



И предполагают, как еще могла бы выглядеть драка



Соцсети позабавила драка Геруса и Ляшко

Горячий апокалипсис в Киеве

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В центре Киева на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. "Гейзерные потоки" расплавили асфальт, образовав глубокие ямы на дороге. Некоторые машины попали в западню. В сети говорят: ситуация напоминала сцену из фильма-катастрофы.

Киев. Ул. Саксаганского. Ну вы поняли

Це все Путін!



Фото Valeriya Egoshyna pic.twitter.com/GI1EzI0E7N — Eлена (@elenalove54) 5 ноября 2019 г.

Зима еще не наступила, а трубы уже начали рваться и центр Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского, напоминает декорацию к какому-то постапокалиптическому фильму.



фото(с)Sergey Ristenko. — Borislav Bereza (@UkrBereza) 5 ноября 2019 г.

Фонтан кипятка в центре Киева на улице Шота Руставели. pic.twitter.com/entOWciXz9 — Иванович (@IvanovichS63) 5 ноября 2019 г.

Коммунальный апокалипсис в Киеве "радует" киевлян и гостей столицы из года в год. Второй год подряд в ноябре на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели рвет трубы с кипятком. После чего можно наблюдать вот такие, почти "исландские" пейзажи — Іван Рудяк (@IvanRudyak) 5 ноября 2019 г.



В контексте проблемы киевляне не могли не вспомнить мэра Кличко

Гуманитарии-протестующие

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Российский пропагандист Дмитрий Киселев объяснил, почему российское население возмущено коррупцией, низким уровнем жизни и постоянной ложью в стране. По мнению "журналиста" в России слишком много выпускников гуманитарных факультетов.

Именно выпускники гуманитарных факультетов, а не отсутствие базовых человеческих прав в России, являются причиной общего недовольства властью. По крайней мере такое мнение Киселев высказал в эфире программы "Вести недели"

Как это было: видео

Как реагируют в сети:

И к слову, Киселёв и Соловьев тоже гуманитарии — Lenchik читаю в отвеочку (@komarkamikadze) 4 ноября 2019 г.

Всех на галлеру..... Рабами!

Дмитрий Киселев нашел ответ на вопрос, почему молодежь протестует. Оказывается, это все гуманитарии – у них слишком мало работы и слишком много свободного времени.



Коррупция? Беспредел?

Нееет

Высшее образование, вот источник всех проблем — Алексей Жуков (@assir108) 6 ноября 2019 г.

Киселёв открыл зрителям «России» глаза и нашёл ответ на вопрос, почему молодежь протестует. Оказывается, во всём виноваты гуманитарии-у них слишком мало работы и слишком много свободного времени. Гуманитарное образование-вот источник всех бед!



Блин, опять я во всём виновата! — Милая котлетка (@mashowlet) 5 ноября 2019 г.