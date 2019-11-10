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      Американцу в McDonald's вместо чая насыпали марихуану

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      В McDonald's вместо чая насыпали марихуану
      В McDonald's вместо чая насыпали марихуану / foxnews.com

      24-летнему американцам в McDonald's насыпали в зеленый чай марихуану. Инцидент произошел в Южной Каролине.

      Житель США рассказал, что он улетел "воздушным змеем" после того, как выпил чай, пишет Fox News.

       Кстати: Глава Mcdonald's ушел в отставку из-за романтических отношений на работе

      Американец заказал McNuggets с 10 кусочками курицы, двойной чизбургер и сладкий чай со льдом и дополнительной порцией лимона. Мужчина предполагает, что "двойной лемон" приняли за уличное название наркотика.

      Пострадавший нашел 3 пакетика марихуаны в чашке с чаем, но не понял, что эти "пакетики" на самом деле – наркотик.

      Американец уверяет, что до этого никогда не употреблял марихуану и не знал, какой у нее вкус. В панике 24-летний мужчина позвонил работодателю и отцу. Сейчас делом занимается полиция.

      Что говорят в McDonald's?

      Утверждают, что безопасность и благополучие клиентов – всегда приоритет.

      Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами относительно обоснованности всех претензий,
      – говорят в McDonald's.

      Недавно в Исландии в музее показали раритетный фаст-фуд – бургер и картошку фри, которую купили 10 лет назад. Еда почти не изменилась – фото здесь.

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости США Наркотики Курьезные новости
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