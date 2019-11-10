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      Американцю у McDonald’s замість чаю насипали марихуану

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      У McDonald’s замість чаю насипали марихуану
      У McDonald’s замість чаю насипали марихуану / foxnews.com

      24-річному американцю в McDonald’s насипали у зелений чай марихуану. Інцидент трапився у Південній Кароліні.

      Житель США розповів, що він полетів "повітряним змієм" після того, як випив чай, пише Fox News.

      До речі: Голова Mcdonald's пішов у відставку через романтичні стосунки на роботі

      Американець замовив McNuggets з 10 шматочками курки, подвійний чизбургер і солодкий чай з льодом та додатковою порцією лимона. Чоловік припускає, що "подвійний лемон" сприйняли за вуличну назву наркотику.

      Потерпілий знайшов 3 пакетики марихуани у чашці з чаєм, але не зрозумів, що ці "пакетики" насправді – наркотик.

      Американець запевняє, що до цього ніколи не вживав марихуану і не знав, який у неї смак. У паніці 24-річний чоловік зателефонував роботодавцю та батьку. Зараз справою займається поліція.

      Що кажуть у McDonald’s?

      Стверджують, що безпека та добробут клієнтів – завжди пріоритет.

      Ми повністю співпрацюємо з правоохоронними органами щодо обґрунтованості всіх претензій,
      – кажуть у McDonald’s .

      Нещодавно у Ісландії у музеї показали раритетний фаст-фуд – бургер та картоплю фрі, яку купили 10 років тому. Їжа майже не змінилася – фото тут.

      blog_ava
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини США Курйозні новини Наркотики
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