Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться

Ви хочете встановити вдома сонячну електростанцію? Не знаєте, з чого почати, де і як взяти кредит, в які офіси йти і які документи готувати? Вам не розказували про сюрпризи від банків і енергокомпаній? Сайт "24" продовжує серію публікацій про те, як мрію про сонячну електростанцію зробити в Україні реальністю.

Етап 1 – районний підрозділ обленерго (РП)

Етап 2 – банк

Етап 3 – підготовчі роботи і монтаж електростанції

Етап 4 – розрахунки

10 січня 2018 року – день, коли запрацювала наша станція. Рівно за шість місяців з дня початку проекту #ХочуСонячнуЕлектростанцію. Нагадаю, вкладено з урахування витрат на послуги РЕП, першого внеску у банк, реверсного лічильника, трохи "представницьких" витрат – всього приблизно 215 тисяч гривень плюс кредит у 230 тисяч (на три роки по 6,5 тисяч на місяць). Отже, загальна вартість станції у 10 кВт – 445 тисяч гривень. Звісно, свій маленький внесок у порятунок світу ми внесли, але коли ж відіб’ються кошти?

Рахуємо (цифри кВт, звісно, орієнтовні).



Сонячна електростанція на 10 кВт – розрахунки

*За основу взятий курс євро 33 грн за євро.

** Важливо пам’ятати, що цей показник буде залежати від кількості сонячних днів у році та обсягу власного споживання. Чим менше споживаєш – більше отримуєш прибуток. Але не варто забувати і те, що протягом року за гарних обставин не доведеться платити за електроенергію. Зекономлені кошти – зароблені, чи не так? Отже, якби не було станції, ми б за рік сплатили майже 8 тисяч гривень. Їх сміливо можна додати до зароблених. Тож буде 32 тисячі. Якщо 445 тисяч вкладених грошей поділити на 32 тисячі гривень, то термін окупності скорочується до 13,9 року.

Але зауважу, що ми збільшували потужність енергопостачання з розрахунку на станцію у 30 кВт. Якби одразу на 10 кВт, то витрати зменшилися б приблизно на 20 тисяч. До того ж інвертор стоїть теж на 30 кВт і коштує за рахунком 109 тисяч гривень. Менш потужний обійшовся б удвічі дешевше. Тож витрати скоротилися б ще на 50 тисяч. А якщо не брати кредит, а ставити за свої, то це теж економія приблизно у тисяч 60 (пам’ятаєте, я писала, що обладнання і монтаж обходяться через кредит дорожче?). Отже, за таких умов витрати скоротилися б десь на 130 тисяч гривень. 445-130=315 тисяч. Якщо ці витрати поділити на нарахування за зеленим тарифом, то виходить уже більш оптимістична картина – термін окупності складе 9,8 року.

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До речі, на сайтах компаній, які займаються продажем та монтажем СЕС, термін повернення інвестицій малюють в районі 6,3 року. Вони у витрати включають тільки саму СЕС з монтажем і не пишуть про суттєві витрати на послуги РЕП та не враховують оподаткування.

Маленький ліричний відступ. Ясна річ, що після підключення станції було дуже цікаво, скільки ж вона вироблятиме. І яке ж було розчарування, коли у січневі похмурі дні лічильник безжалісно показував 1,7-3 кВт за добу. Як на гріх, перші дні роботи станції були безпросвітно похмурі. Тож настрій був відповідний. Але протягом січня ми мали й рекорд – 37 кВт за добу. Всього ж у першому місяці року ми виробили 227 кВт. Це за 20 днів, бо працювали не з початку місяця. Але споживання ж вийшло рекордним – 579 кВт за місяць (Новий рік, Різдво, все включено). Тож різниця – 352 кВт, за яку ми сплатили РЕП 424 гривні. У лютому ж отримали перші "зелені" гроші, вірніше їх перерахували на спеціально відкритий мною рахунок у банку. До речі, це теж вимога – некартковий банківський рахунок, який треба відкрити перед тим, як писати заяву до РЕП про облаштування реверсного лічильника та укладення договору про купівлю-продаж зеленої енергетики.

Отже, відповідно до Акта, який на вказану у договорі адресу надіслало мені обленерго, було ось таке:



Сонячна елктростанція – перший акт про виконані роботи

Гроші я ще не знімала (1% забере банк), але тішу себе надією, що вони там є! Перші 741 гривня 94 копійки! І лютневий рекорд – 42 кВт за добу.

А наостанок надаю розрахунки щодо найбільшої по потужності станції, яку можна відкрити у приватному домогосподарству – на 30 кВт. І повторюсь, що це найвигідніший варіант з усіх можливих. Тим більше, якщо ставити за свої. Станція обійдеться від 800 тисяч гривень до мільйона. І тоді з урахуванням податків і економії на власному споживанні термін окупності інвестицій буде від 5 з половиною до 6 з половиною років.



Сонячна електростанція на 30 кВт – розрахунки

* За основу взятий курс євро 33 грн за євро

** З урахуванням зекономлених 8 тисяч на оплату електроенергії термін окупності скоротиться до 6,3 року.

Враховуючи наші РЕАЛЬНІ витрати на станцію в 10 кВт, то її термін окупності утричі вищий за показник для станції на 30 кВт.

Звісно, було б непогано добавити панельок і сонячних днів! Але, якщо чесно, ми не шкодуємо. Те, що по факту вийшло у нас – справді тільки для великих оптимістів і людей з гумором. 18 років чекати на повернення інвестицій! І три роки думати про щомісячний платіж по кредиту. Весело, правда ж? Але ну ніяк не хотілося відступати! Вже за вікном – майже весна! І сонцю будемо неабияк раді! Літом розраховуємо хоч раз сплатити кредит заробленими станцією грошима. Що ж цього вийде – напишу. А найближчим часом зроблю узагальнюючий короткий матеріал, такий собі практичний посібник зі встановлення СЕС.

Автор: Соняна Соля

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