Эта традиция существует и сейчас. Несмотря на то, что общество живет в состоянии полномасштабной войны, креативные люди находят возможность создавать новое, информирует 24 Канал.

Актуально История челленджей: как они появились в Украине и кто их запускает сегодня

Часто такая форма самовыражения помогает рассказать другим о наших реалиях и становится мощным инструментом поддержки страны. Детальнее о том, как это происходит, кто стоит за современным украинским искусством и как оно помогает приблизить победу, рассказываем в спецпроекте Короли развлечений.

Короли развлечений – это те, кто выбирает качественное времяпрепровождение, поддерживает нашу культуру и способствует популяризации украиноязычного пространства. Именно для них украинское лицензионное онлайн-казино slotoking выпускает подкаст "Короли твоего города". Каждый выпуск шоу предлагает глубокие разговоры, охватывающие настоящие вызовы, победы и важные достижения. Второй сезон уже доступен по ссылке.

Роль искусства во время важных исторических событий

Во время Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль отказался сокращать расходы на культуру ради обороны. Его вопрос "А за что мы тогда воюем?" стало культовым.

Такая реакция вполне понятна, ведь искусство и развлечения играли важную роль, даже в самых трудных исторических эпохах: от ранней античности и по сей день. В каждую из эпох творчество оказывало положительное влияние на множество сфер жизни и помогало передать важнейшие идеи следующим поколениям. К тому же, именно такая форма коммуникации была необходимой для обеспечения психологического комфорта людей во время кризисных периодов, а также их объединения.

Примеров в мировой истории множество. Так, "Герника" Пабло Пикассо являлась ответом художника на нацистскую бомбардировку баскского одноименного города. А "Пражская весна", во время которой художники создавали афиши, плакаты и графические работы, отражавшие дух демократии, дала немалый буст современникам.



Художники рефлексируют над украинской реальностью / Фото инстаграм mirchuk_serhii

В то же время, важным этапом для отечественного искусства нового времени стали работы художников, которые творили в периоды украинских революций. Одной из тех, что застала молодежь, стала Революция Достоинства. На первом этапе сообщество аккумулировалось в социальных сетях, где появлялись креативные сообщества, которые выкладывали в открытый доступ протестные постеры. Впоследствии народное творчество перешло на улицы городов. Здесь стоит упомянуть об арт-объекте "елка" или о целом ряде акций, направленных на поддержку демократических ценностей, о которых слышали во всем мире.

Роль украинских художников проявляется и сегодня. Они не просто рефлексируют нашу реальность и борются с пропагандой, но и помогают собрать средства на военную технику и снаряжение. И пока наши воины защищают государство на фронте, деятели культуры рассказывают об их подвигах и стимулируют весь мир помогать нам в этой борьбе.

Какие форматы искусства используют художники, чтобы рассказать о событиях в Украине

События в Украине 2022 стали огромным потрясением для каждого. Все, кто столкнулся с новой реальностью, начали осмысливать свою идентичность, а также пытаться выразить ее в разных форматах. Самыми популярными из них стали:

Музыка. Украинские исполнители не только дали вторую жизнь старым песням, например "Ой, в лузі червона калина", но и создали множество хитов, значительная часть которых стала мемами, завирусившись в тиктоке. Одна из украинских песен даже смогла покорить Европу. Да и вообще наши треки все чаще звучат за границей.

Не удивительно, ведь распространение наших традиций с помощью музыки помогает выразить сильные эмоции и глубокие переживания. К тому же, это логический способ передать наш колорит, познакомить с украинским языком, фольклором и народными музыкальными инструментами.

Кино и театр. Сегодня украинская индустрия кино и театра переживает своеобразный ренессанс. Фильмы, документальные ленты, сериалы и театральные постановки часто обращаются к прошлому, чтобы рассказать зрителям об утраченных клочках истории. Так же активно поднимается тема войны, потерь и разрушений. Это помогает зрителям вне Украины погрузиться в то, какой может быть жизнь европейской страны в 21 веке, когда в нее приходит враг с оружием.

Дизайн. Украинские дизайнеры интерьера и одежды все чаще используют национальные мотивы, локальные материалы и аутентичные техники. Все это по-новому представляет нашу культуру и поднимает ее на новый уровень.



Художники поздравляют Украину с Днем Независимости / Фото инстаграм @_karton_

Литература. Украинские писатели и поэты часто выступают вместе с иностранными коллегами, привлекая внимание к событиям в Украине, нашей истории и выдающимся личностям.

Но особенное внимание в наше время привлекает визуальное искусство. Живопись, фотография, иллюстрации благодаря соцсетям позволяют быстро доносить правильные смыслы до миллионов пользователей. Своевременность в сочетании с точностью и лаконичностью формирует интерес аудитории и создает спрос на работы украинских художников. А сами работы все чаще выставляют на выставках.

Одной из самых масштабных выставок украинского искусства в мире стало событие "Захоплений будинок". В ее рамках было объединено более 200 работ украинских художников и художниц. А известный Музей современного искусства в Нью-Йорке открыл в своей галерее выставочный проект "In Solidarity", где были представлены работы художников и художниц, родившихся на территории Украины.

Не менее важны работы молодых украинских криейторов, которые позволяют по-новому посмотреть на настоящее. Среди них – digital artist Андрей Сагач, художник из Новой Каховки Влад Корнюк, автор самых известных патриотических муралов и "дневника войны" Сергей Брылев, иллюстратор Альбина Колесниченко, работы которой открывают сложные диалоги, винницкий дизайнер Сергей Мирчук или харьковский художник Вітер Степовий.

Работы украинских художников, приобщившихся к аукциону слотокинг / Фото инстаграм @albina.kolesnichenko, @margaritafelis, @art.saga4, @eld_roland_artcollab, @kyunrock_art, @ostromislartist, @julllial, @art_tuka

Кроме важной миссии рассказывать о событиях в Украине, эти художники приближают победу, помогая собирать средства на нужды наших защитников. В частности, они откликнулись на предложение слотокинга принять участие в благотворительном аукционе в рамках украинского подкаста "Король твоего города", каждый выпуск которого посвящен диалогу с интересным гостем.

Также в эпизодах подкаста представлен автономный лот – тематическую картину украинских художников с автографом приглашенного гостя. Выиграть ее может каждый, донотив на актуальный сбор. А slotoking не остается в стороне и удваивает самую большую ставку. Таким образом, лицензионное онлайн-казино выполняет сразу две важные цели: помогает закрыть собрание и популяризирует украинское искусство.

В то же время слотокинг на практике доказывает одну важную истину: вместе, аккумулировав наши возможности, украинцы способны на все, в частности, приблизить победу.