Ця традиція існує і зараз. Попри те, що суспільство живе в стані повномасштабної війни, креативні люди знаходять можливість творити нове, пише 24 Канал.

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Часто така форма самовираження допомагає розповісти іншим про наші реалії та стає потужним інструментом підтримки країни. Детальніше про те, як це відбувається, хто стоїть за сучасним українським мистецтвом та як воно допомагає наблизити перемогу, розповідаємо у спецпроєкті Королі розваг.

Королі розваг – це ті, хто обирає якісне проведення часу, підтримує нашу культуру та сприяє популяризації україномовного простору. Саме для них українське ліцензійне онлайн-казино slotoking випускає подкаст "Королі твого міста". Кожен випуск шоу пропонує глибокі розмови, що охоплюють справжні виклики, перемоги та важливі досягнення. Другий сезон вже доступний за посиланням.

Роль мистецтва під час важливих історичних подій

Під час Другої світової війни прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль відмовився скорочувати витрати на культуру заради оборони. Його питання "А за що ми тоді воюємо?" стало культовим.

Така реакція є цілком зрозумілою, адже мистецтво та розваги відігравали важливу роль, навіть у найважчих історичних епохах: від ранньої античності і до сьогодні. В кожну з епох творчість позитивно впливала на безліч сфер життя та допомагала передати найважливіші ідеї наступним поколінням. До того ж саме така форма комунікації була необхідною для забезпечення психологічного комфорту людей під час кризових періодів, а також їх об'єднання.

Прикладів у світовій історії безліч. Так, "Герніка" Пабло Пікассо була відповіддю художника на нацистське бомбардування баскського однойменного міста. А "Празька весна", під час якої митці створювали афіші, плакати та графічні роботи, що відображали дух демократії, дала чималий буст сучасникам.



Художники рефлексують над українською реальністю / Фото інстаграм mirchuk_serhii

Водночас важливим етапом для вітчизняного новітнього мистецтва стали роботи митців, які творили у періоди українських революцій. Однією із тих, що застала молодь, стала Революція Гідності. На першому етапі спільнота акумулювалася у соціальних мережах, де з'являлися креативні спільноти, які викладали у відкритий доступ протестні постери. Згодом народна творчість перейшла на вулиці міст. Тут варто згадати про арт-об’єкт "йолку" чи цілу низку акцій, направлених на підтримку демократичних цінностей, про які чули у всьому світі.

Роль українських митців проявляється і сьогодні. Вони не просто рефлексують над нашою реальністю і борються із пропагандою, але й допомагають зібрати кошти на військову техніку та спорядження. І допоки наші захисники боронять державу на фронті, діячі культури розповідають про їхні подвиги та стимулюють весь світ допомагати нам у цій боротьбі.

Які формати мистецтва використовують митці, щоб розповісти про події в Україні

Події в Україні 2022 року стали величезним потрясінням для кожного. Всі, хто зіткнувся із новою реальністю, почали осмислювати свою ідентичність, а також намагатися виразити її в різноманітних форматах. Найпопулярнішими із них стали:

Музика. Українські виконавці не лише дали друге життя старим пісням, як-от "Ой, у лузі червона калина", але й створили безліч хітів, значна частина яких стала мемами, завірусившись в тіктоці. Одна з українських пісень навіть змогла підкорити Європу. Та й загалом наші треки все частіше лунають за кордоном.

Це не дивно, адже поширення наших традицій за допомогою музики допомагає виразити сильні емоції та глибокі переживання. До того ж це логічний спосіб передати наш колорит, познайомити з українською мовою, фольклором і народними музичними інструментами.

Кіно та театр. Сьогодні українська індустрія кіно та театру переживає своєрідний ренесанс. Фільми, документальні стрічки, серіали та театральні постановки часто звертаються до минулого, щоб розповісти глядачам про втрачені клаптики історії. Так само активно порушується тема війни, втрат та руйнувань. Це допомагає глядачам поза межами України зануритися у те, яким може бути життя європейської країни у 21 столітті, коли в неї приходить ворог зі зброєю.

Дизайн. Українські дизайнери інтер’єру та одягу все частіше використовують національні мотиви, локальні матеріали та автентичні техніки. Все це по-новому репрезентує нашу культуру та підіймає її на новий рівень.



Художники вітають Україну із Днем Незалежності / Фото інстаграм @_karton_

Література. Українські письменники та поети часто виступають разом з іноземними колегами, привертаючи увагу до подій в Україні, нашої історії та видатних постатей.

Та особливу увагу в наш час привертає візуальне мистецтво. Живопис, фотографія, ілюстрації завдяки соцмережам дозволяють швидко доносити правильні сенси до мільйонів користувачів. Вчасність у поєднанні з влучністю та лаконічністю формує зацікавленість аудиторії та створює попит на роботи українських митців. А самі роботи все частіше виставляють на виставках.

Однією з наймасштабніших виставок українського мистецтва у світі стала подія "Захоплений будинок". В її рамках було об’єднано понад 200 робіт українських художників та художниць. А відомий Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку відкрив у своїй галереї виставковий проєкт "In Solidarity", де були представлені роботи митців та мисткинь, які народилися на території України.

Не менш важливими є роботи молодих українських кріейторів, які дозволяють по-новому подивитися на сьогодення. Серед них – digital artist Андрій Сагач, художник з Нової Каховки Влад Корнюк, автор найвідоміших патріотичних муралів та "щоденника війни" Сергій Брильов, ілюстраторка Альбіна Колесніченко, роботи якої відкривають складні діалоги, вінницький дизайнер Сергій Мірчук чи харківський митець Вітер Степовий.

Роботи українських художників, які долучилися до аукціону слотокінг / Фото інстаграм @albina.kolesnichenko, @margaritafelis, @art.saga4, @eld_roland_artcollab, @kyunrock_art, @ostromislartist, @julllial, @art_tuka

Окрім важливої місії – розповідати про події в Україні, ці художники наближують перемогу, допомагаючи збирати кошти на потреби наших захисників. Зокрема, вони відгукнулися на пропозицію слотокінг взяти участь у благодійному аукціоні в рамках українського подкасту "Король твого міста", кожен випуск якого присвячений діалогу з цікавим гостем.

Також в епізодах подкасту представлено автономний лот – тематичну картину від українських митців з автографом запрошеного гостя. Виграти її може кожен, задонативши на актуальний збір. А slotoking не залишається осторонь та подвоює найбільшу ставку. Таким чином ліцензійне онлайн-казино виконує відразу дві важливі цілі: допомагає закрити збори та популяризує українське мистецтво.

Водночас слотокінг на практиці доводить одну важливу істину: разом, акумулювавши наші можливості, українці здатні на все, зокрема, наблизити перемогу.