Это из-за того, что братьев наших меньших там убивают, чтобы "закалять дух бойца". По крайней мере так это называют в Гватемале.

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Они не едят, не спят по несколько суток, но при этом остаются в состоянии выполнить любые задачи инструкторов. Гватемальских коммандос считают самыми сильными, самыми кровавыми и жесткими в регионе.

Их учат выполнять операции на земле, в воздухе и под водой. Созданы для убийства, а не захвата в плен. Крыло сил специальных операций армии Гватемалы, или же как их еще называют – Kaibil.

Бойцов Kaibil на тренировках учат всем необходимым навыкам и техникам, чтобы каждый мог выполнить задание независимо от того насколько жесткими будут условия. Во время миссии нужно забыть, что такое возможности вашего тела и работать больше, чем на пределе. Никогда не отступать,

– Джордж Васкес, боец Kaibil.

Почему создали Kaibil

Подразделение Kaibil появилось в стране в начале декабря 1974 года. Точнее, их тренировочный центр, из которого и должны были выйти хорошо натренированные бойцы. С самого начала планировали создать независимое ведомство, которое могло бы специализироваться на специфических задачах. В случае Гватемалы – специфике противостояния партизанским отрядам в джунглях.

Бойцы регулярной армии с такими задачами справлялись не очень хорошо, мягко говоря. Они плохо знали местность и особенности ведения боя в густых зарослях. Соответственно, становились легкой мишенью, когда говорилось о засадах.



Kaibil противостояли партизанам в джунглях / Фото Reddit

Кроме того, партизаны расставляли в джунглях палатки и мины. Без навыков разминирования и поиска таких смертельных игрушек – вряд ли удастся добиться успеха в бою. Из-за этого первоначальным заданием бойцов Kaibil было научиться воевать в таких условиях. Их забрасывали в густые джунгли и учили выживать, искать пищу, находить вражеские ловушки, обезвреживать и расставлять собственные.

Почему спецподразделение имеет такое название

Спецназовцев обучали вести бой в разных местностях. Комплексный подход к делу подарил стране подразделение, которое сегодня смело можно сравнивать с самыми сильными подразделениями мира такими как французский GIGN, британский SAS или американский SEAL.

Над созданием тренировочного курса Kaibil работали люди из 6 разных подразделений и родов войск. Не удивительно, что эти ребята умеют все. Название, кстати, выбрали символическое.

"История говорит нам, что во времена конкистадоров был такой солдат Кайбил Балам. Он был воином, который противостоял захватчикам до последнего и его так и не удалось поймать. Он хорошо знал, как правильно воевать против конкистадоров", – сказал боец Kaibil Де Леон Лексус.



Kaibil принимали участие в миротворческой миссии ООН / Фото Monusco

Как действовали Kaibil

В начале 1960 годов в Гватемале вспыхнула гражданская война, которая длилась долгих 36 лет и унесла более 200 тысяч жизней. Все началось с небольшого восстания военных, которое переросло в боевые действия, а впоследствии и в партизанское противостояние.

Те военные, которых не устраивал политический строй в стране, перебрались в леса, где формировали небольшие отряды. Малое количество людей и грамотное разделение на группы позволяло устраивать диверсии на правительственные силы. За несколько лет партизаны хорошо осели в джунглях и чувствовали себя там как рыба в воде.

Армия Гватемалы столкнулась с тем, что уже не могла нормально противостоять оппозиции. Так началось создание Kaibil – бойцов, которые должны положить конец войне. Через 14 лет после начала гражданской войны на свет появилось подразделение, которое пошло в бой против партизан.



Коммандос отличался жестокостью / Фото Pinterest

Kaibil были жестокими и не жалели никого. Хоть сейчас власть пытается отбелить репутацию бойцов, чтобы смыть с них пятна прошлого – тогда с середины 1970 и до середины 1990 годов Kaibil в методах не перебирали. У них была одна задача – положить конец войне любой ценой.

"Вы можете быть уверенными в том, что все люди, которые прошли здесь тренировки, придерживаются простой истины – отдать свою жизнь за свою страну и за своих граждан. Этих солдат создали для защиты людей. Отсюда следует, что нелогично обвинять их в нападениях на граждан Гватемалы", – отметил боец Kaibil.

К чему причастны спецназовцы

Вот только расследования говорят иначе. С 1976 по 1996 годы только бойцы Kaibil причастны к более 6 тысячам казней по всей стране. Более 150 тысяч человек пропали без вести. Они убивали гражданских, пытали их с целью получить информацию, а вместо того, чтобы заключать в тюрьму партизан – расправлялись с ними на местах.

Обвинять их в превышении своих полномочий бессмысленно. Их учили убивать. Вся подготовка такого коммандос нацелена на то, чтобы при необходимости он убил не колеблясь. Да и к тому же желание правительственных сил покончить с партизанами тоже сыграло свою роль.



Гватемальцы боялись Kaibil / Фото U.S. Marine Corps

Желание убить не появилось просто так. Таковы уж были приказы руководства. Если кайбиловець не выполнит приказ – то он и сам может стать жертвой. И хоть конец войне все же удалось положить (обе стороны заключили мир) страх гватемальцев перед кровавыми Kaibil никуда не исчез. По крайней мере тогда, в 1996 году.

"Сколько резней они устроили. Сколько мужчин убили, женщин, детей. Это они ответственны за установление в Гватемале культуры смерти и страха. И она никуда не исчезнет, ведь о ней всегда будет напоминать военное присутствие, оккупированные территории и память о тех, кого с нами уже нет", – сказал исследователь Амил Кармендес.

Какие новые задачи встали перед Kaibil

Хоть после гражданской войны, бойцы Kaibil несколько изменили подходы к выполнению задач, страх все равно остался. Например, они перестали устраивать расправы над гражданскими, а наоборот помогать им, когда нужно. Стихийные бедствия, ДТП и так далее – Kaibil начали бросать и на такие задачи. Возможно, чтобы продемонстрировать, что бойцы действительно изменились и потребности в увечьях больше нет.



Спецназовцы выполняли различные задания / Фото CPL. Daniel A. Negrete

Однако с окончанием войны в Гватемале началось новое противостояние – наркотическое. На рынок избитой горем страны пришел новый враг – мексиканский картель Лос Сетас. Одно из крупнейших и мощнейших наркоформирований страны.

Закрепиться в Гватемале удалось довольно быстро – люди, которые принимали участие в войне находили в психотропах утешение, а где наркотики – там и кровь. Это не понравилось правительству и президент страны объявил войну против наркотиков. Бойцы Kaibil стали главным ударным инструментом в противостоянии. Наркоторговцев, дилеров и членов картелей в плен разрешали не брать, поэтому преступников убивали на месте.

Теперь эта новая армия мира столкнется с врагом, возможно, намного мощнее того, с которым мы сталкивались много лет. Речь идет о наркоторговцах и преступниках, которые хотят разъесть страну. Они лучше вооружены, оснащены и обучены, чем враги, с которыми нам приходилось сталкиваться в прошлом. Альваро Арсу Президент Гватемалы (1996 – 2000 года)

Почему коммандос противостояли сами себе

Лучшая экипировка и опыт войны в Мексике – это еще не конец. Картель Лос Сетас в связи с продажей кокаина имел многомиллионные прибыли. Кроме подкупа чиновников, политиков, местных полицейских и армейцев, они смогли покупать и бойцов Kaibil.

Сколько точно перешло в ряды преступников неизвестно, но считать точно можно десятками. В основном это были люди, которым не хватает денег, они уже были в отставке или покинули службу в силу определенных обстоятельств. Да и к тому же Лос Сетас даровал им полную свободу действий. Kaibil убивали для них врагов. Словом, делали то, для чего и были созданы.

Правительственным коммандос, назовем их так, в таком случае было гораздо труднее противостоять фактически самим себе. Они воевали с бойцами, с которыми вместе проходили отбор, тренировались и участвовали в сражениях. Это было тяжело не только физически, но и морально также. Однако, правила у Kaibil простые: отступился – будешь казнен.

Есть, конечно, люди, которые переходят на темную сторону и занимаются незаконной деятельностью. Это очень грустно и постоянно болит. Ведь однажды они были одними из нас.,

– отметил боец Kaibil.

Как тренируют бойцов

Теперь о тренировках гватемальских коммандос. Попасть на курс отбора может любой желающий в возрасте до 28 лет, там все добровольно. Совсем другое дело – выдержать все испытания. Ведь бойцов Кайбил закаляют в трех плоскостях: земля, вода, воздух.

Кроме стандартных методов проверки физической подготовки, большой акцент делают на выносливости каждого кандидата. Не важно, насколько сильное у тебя тело, имеешь ли ты гору мышц, или, возможно, знаешь несколько иностранных языков и IQ выше среднего. Если ты можешь пройти все испытания, как физические, так и психологические – ты достоин называться Kaibil.

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К слову, на первом же этапе отбора инструкторы определяют, кого на какие направления распределить: штурмовая группа, инженеры, снайперы и тому подобное. В общем, штурмовикам труднее. Их заставляют днями и ночами бегать в грязи, в лесах, потом оттачивать навыки стрельбы.

Заморив кандидата физически, перед ним ставят задачу. Если выполнил – проходит дальше. Если нет – придется покинуть ряды Kaibil. Поскольку приход на службу добровольный – в любой момент можно отказаться от курса и прекратить страдания, но с одним условием. Если кандидат решает уйти – с ним прощаются навсегда.

Самое трудное на первой неделе обучения. Инструкторы стараются вводить кандидатов в максимально экстремальные ситуации. Так они проверяют слабые стороны каждого человека. Это очень трудный курс,

– рассказал боец Kaibil.

И чем дальше – тем хуже. Изнурительные физические упражнения не ограничиваются только отжиманиями и пробежками. Есть также марш-бросок на 52 километра. Курсантам запрещено спать, пить и есть пока не дойдут до точки назначения. Единственная их пища и вода – это то, что они могут найти в джунглях по дороге к точке назначения: корни растений, ягоды, а белок обеспечивают жуки, черви и змеи, из воды – роса.

Как учат убивать

Всех Kaibil учат как ее правильно собирать, чтобы получить как можно больше жидкости. Не удается нормально поесть даже после того, как марш-бросок окончен. На протяжении всего курса у курсантов есть менее 3 минут на обед. Зато есть змей в перерывах между занятиями могут сколько угодно.

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Во время курса подготовки будущие Kaibil постоянно убивают животных. Таким образом инструкторы воспитывают в них безжалостность. Один из примеров – убийство курицы, утки или гуся. Птице нужно отгрызть голову, после чего съесть сырое мясо и запить кровью.

В школе подготовки, которую еще именуют адом, считают, что именно таким образом и воспитываются инстинкты убийц у этих коммандос. Когда они попадают в глухие джунгли – не пропадут.

О спецназовцах Kaibil – узнайте в полном выпуске программы.