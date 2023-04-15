Новость о закрытии "Подкаста терапии" стала для поклонников настоящим шоком. Решение принял Евгений Янович после резонансного расследования о Спартаке Субботу. Его провел психолог Илья Полуденный.

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Янович заметил: теперь его цель – уберечь как можно больше людей от влияния Субботы. Поэтому о новых выпусках "Подкаст терапии" не может и говориться. Юные поклонники шоу чувствуют себя разбитыми и разочарованными. В соцсетях они пишут, что без "подкаст терапии" жизнь просто потеряла смысл. Подростки признаются, что после закрытия любимого шоу "потеряли частичку себя".

"Мне очень жаль, что тебе больно" – как общаться с детьми, потерявшими "Подкаст терапию", рассказывает Юлиана Маслак

24 Канал поговорил с детской психиатриней Юлианой Маслак о том, как подросткам пережить потерю, как действовать родителям и что происходит вокруг "Подкаст терапии".

Как родителям реагировать на то, что ребенок очень тяжело переживает закрытие "Подкаст терапии"? Пытаться что-то объяснить и апеллировать к критическому мышлению или просто поддержать ребенка и дать ему пережить свои эмоции?

Когда мы теряем что-то, что нам очень нравится, мы сокрушаемся, чувствуем разочарование и маленькую потерю. Приходится отдавать себе отчет, что этого больше никогда не будет. Это – история о принятии. Это – об эмоциях. О том, как дети, подростки, взрослые проживают потерю.

Мы можем иметь много потерь. Потерять свою любимую вещь. Утратить близких людей. Это все – потери. Когда дети испытывают эту эмоцию, это больно, тяжело. Важно, чтобы подростки получили эмоциональную помощь. Важно принять, что да – это конец. "Подкаст терапии" больше не будет. Это как понять, что вышел последний фильм "Гарри Поттера".

Я бы точно говорила о разделении эмоций. Ибо критическое апеллирование "Боже, кто такой Спартак Суббота, что за подкаст вообще" – точно не сработает. Лучше сказать: "мне очень жаль, что тебе так больно от того, что новых выпусков "Подкаст терапии не будет". Стоит спросить ребенка: как я могу помочь тебе, как я могу тебя поддержать".

Ибо грусть – это о сигнале другим, что мне не просто, и я нуждаюсь в ком-то, кто был бы рядом, кто мог бы мне помочь.

Сообщения и комментарии в соцсетях об утраченном смысле жизни очень тревожны. Здесь важно сказать, что это – уязвимые дети, которые чувствуют себя очень одинокими и только в "Подкасте терапии" они думали, что их понимают, видели образ этой проблемы, рисовали его для себя.

Может ли такое разочарование повлиять в будущем на проблемы с доверием у подростков? Когда они привязались к "Подкасту терапии", доверились ей, а теперь это так закончилось?

Мы не можем говорить, что подростки привязались к "Подкасту терапии". Им нравились образы, которые они видели, как в фильмах. Люди, которые чувствуют одиночество или непонимание в социальных контактах, могут быть более уязвимыми, потому что в "Подкаст терапии" их могли понимать, там они рисовали для себя образы героев, рассказывающих истории из их жизни.

Что касается вопроса доверия, я думаю, что сомнение может посеяться. В то же время, не настолько, чтобы это была катастрофа. Конечно, все зависит от конкретного человека. От ее восприятия, опыта. Важно, чтобы подростки не думали, что все психологи так относятся к людям.

Ситуация с отменой "Подкаст терапии" уже вышла из-под контроля самих ведущих. Спартак Суббота выходил на связь с поклонниками, а Евгений Янович пытался их успокоить и объяснить, что конец света не наступил. В то же время, шквал трагических сообщений и комментариев это не уменьшило. Что стоит сделать сейчас, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию?

Я думаю об истинности. Стоит сказать, что да, я мог совершить ошибку. Я мог манипулировать какими-то моментами. Или сказать: знаете ли, мы пытались сделать классный контент, мы пытались сделать популярное шоу. Зрителям важно понимать, что "Подкаст-терапия" – классное шоу. Терапия так не проходит.

Как вы считаете, могла ли быть в "Подкасте терапии" частично сознательная манипуляция со стороны спикеров? Чтобы дети видели перед собой людей, понимающих их?

Они делали классное представление. Это мое мнение. Они точно играли на эмоциональных реакциях людей. Они точно пытались коснуться тем, чтобы это было весело и красиво.

Многие подростки сейчас пишут, что им все равно на правду. Главное, чтобы "Подкаст терапия" продолжалась дальше. Это попытка уйти от реальности?

Приведу пример из жизни. Я люблю какой-нибудь сериал на 10 сезонов. Понятно, что я хочу, чтобы он продолжался, что бы там ни происходило. Конечно, я буду говорить: хорошо, все равно, но пусть. Это как способ справиться с эмоциями. Как получить то, что я хочу. Для подростков это характерно.

Как вы считаете, такие шоу как "Подкаст терапия" – скорее полезные или вредные?

Я бы точно отдала должное, что это классный проект. Он пригласил многих людей задуматься о терапии. Правда, таким образом, который для сообщества терапевтов, в котором я работаю, неприемлем. Но это не значит, что в "Подкаст терапии" транслировали совсем недобрые послания. Мы не можем обесценить проект. Конечно, там есть полезная информация. Но это может фильтровать разве что специалист. Слушающий человек не может понять: полезно или нет. Она скорее руководствуется тем, доверяет ли личности.

Я слушала несколько подкастов, которые меня коснулись. И способ, которым это было изложено, мягко говоря, был не совсем нравственный, поддерживающий. Но это образ героя. Нам нужно критично воспринимать информацию.

Следует заметить, что мы не можем нести ответственность за поступки других лиц. Мы не можем сказать, что Суббота или Янович ответственны за поведение других людей после завершения "Подкаст терапии". Потому что это манипуляция. Это – переложение ответственности. Ведущие разгребают свою ответственность. С обманом. С завершением терапии. Им тоже непросто.

Как подросткам прокачать свое критическое мышление?

Быть любознательными к миру. И помнить, что информацию следует проверять.

Как вы думаете: в чем феномен "Подкаст терапии"?

Я думаю, что это классный контент. Украиноязычный. С хорошим образом. С хорошим донесением информации. С юмором. Брутальностью. Я думаю, это хорошее шоу. И классная мысль. И хорошо, что "подкаст терапия" существует. Она пригласила многих людей в терапию. Но это не значит, что это качественный продукт. Мы, как специалисты, не можем смотреть на те вещи, которые я неуместны. Те высказывания, которые неуместны. Я мало знаю специалистов в сфере психического здоровья, которые сказали бы "о, это классный контент, надо его распространять".

В чем феномен Спартака Субботы и как выбрать психолога – рассказывает Юлия Богаченко

Как вы думаете, почему подростки так фанатеют от Спартака Субботы? В сети читаем комментарии, что подростки больше не видят смысла жить.

Первое впечатление, когда я смотрела "Подкаст терапию", что Суббота – нарцистическая личность. Умно говорит, но хладнокровно. От психолога хотелось бы чуть-чуть большей теплоты. Кроме того, он позиционировал себя как человека, у которого нет эмпатии. И у меня здесь огромный вопрос: а как психолог может быть без эмпатии? Психолог обязан пропускать через себя информацию, переживания, эмоции каждого человека.

Психолог лечит любовью и принятием. Между психологом и клиентом должен быть терапевтический альянс, а эмпатия является основным условием, чтобы он состоялся.

Далее я прочла его биографию и была немного удивлена: он слишком молод для его опыта работы.

Большой плюс в работе Субботы – то, что он популяризировал психологию. Даже одна моя клиентка рассказала, что пошла в терапию после "Подкаста терапии".

Для многих подростков Суббота был опорой, поддержкой и образом успешного целеустремленного человека, который придавал чувство уверенности. Как и вообще ютуб-блоггеры. Очень часто при просмотре видео или какого-нибудь подкаста, мы создаем себе иллюзию, что мы в чем-то разбираемся. Поскольку блоггеры предоставляют новую информацию.

Следует понимать, что подростковый период – период перехода от детского возраста к взрослому. Они так активны, отстаивают свою позицию, считают себя взрослыми и самостоятельными. Важно, чтобы родители поддерживали ребенка, говорили, что любят его, несмотря ни на что.

Также подросткам часто не хватает опоры. Ею могут стать родители, актеры, музыканты, блоггеры, супергерои из фильмов. Но первая и самая главная моя рекомендация – никогда никем не очаровываться. Это негативно влияет на психику. Потому что непременно наступит этап разочарования. Идеальных людей не существует, это только наше воображение и желание найти тот же идеал.

Образ Субботы-супергероя люди лепили длительное время. Он создавал образ молодого, успешного классного, не поучал, давал понять, что успех можно достичь за короткое время. В общем, создавал иллюзию успешного успеха и придавал подросткам ту уверенность, которой на этапе становления многим не хватает.

А теперь этот супергерой упал с пьедестала. Отсюда и мысли, что смысл жизни утрачен, а мир вокруг – очень мрачен, ведь подростки потеряли сопротивление. Это как дом, который потерял фундамент. А как же дом будет без фундамента? Теперь есть два варианта, как действовать:

найти новую опору (хотя это будет сложно, ведь теперь дети потеряли доверие к Спартаку и теперь им будет трудно довериться в очередной раз);

стать опорой для себя.

Как поступать родителям, дети которых не могут смириться с потерей "Подкаст терапии"?

Ребенок потерял сопротивление. Надо, чтобы родители отложили все дела и показали, что ребенок для них – на первом месте. Следует подойти, спросить, но главное ненавязчиво. Родители должны найти тепло внутри и подойти к ребенку, спросить, что он переживает, что беспокоит, поделиться своими переживаниями, показать то, что могут в любое время уделить внимание. Если ребенок захочет, можно рекомендовать пойти к психологу,

Можно поделиться своей историей. О разочаровании в каком-нибудь супергерое из фильма или в любимом актере. Или даже в реальном человеке. И рассказать эту историю по собственному опыту.

Когда кто-то сходит с твоего пьедестала, это хорошая возможность поставить туда себя, ведь эта опора – неизменная на протяжении жизни. Ты можешь не иметь идолов. Но ты сам должен быть супергероем. Выбери свои ценности. Пока мы не найдем сопротивления в себе, мы будем ее искать в других людях. Сейчас подростки утратили сопротивление. Важно, чтобы они нашли его в себе, в своих родителях, в близких людях.

Стоит ли вообще следить за психологами на ютубе?

Я советую своим клиентам не глядеть психологов на ютубе. А если и смотреть, всегда стоит обращать внимание на образование человека, на его опыт работы, отзывы. Когда человек очень много времени уделяет своему пиару в интернете, становится интересно: когда он работает, когда он консультирует, набирается опыта, читает литературу. О многих психологах с огромным опытом в сети и СМИ очень мало информации. У них просто нет на это времени.

Как выбрать психолога?

Когда собираетесь к психологу, очень важно обратить внимание на его образование и опыт работы. Я не обижаюсь, когда меня об этом спрашивают, а радуюсь. Кроме того, стоит смотреть, подходит ли вам человек по ментальности, по нравственным ценностям каким-либо, или вообще психотерапевтический конект.

Надеюсь, после этой ситуации наконец-то сейчас возьмутся за организацией оказания психологической помощи, внесут определенные коррективы. Возможно, будут проверять психологов. Создадут специальные лицензии для консультирования. Люди будут более тщательно выбирать специалистов, поэтому помощь будет более квалифицированной.

Психотерапия – годы работы. Не день, не две, не неделя. Курсы "стань психологом за 7 дней" не работают. Кроме того, все психологи должны посещать психологи.

Как вы оцениваете то, что вообще о психотерапии говорил Суббота?

Спартак хвалил одно направление, а другое – обесценил. Нельзя такого делать. Каждый вид психотерапии имеет право на существование. Определенные типы людей нуждаются в определенных видах. Главное – найти своего психолога. Если бы работало только одно направление, других бы уже не было.

Как вы думаете, ведущие "Подкаст терапии" могли частично манипулировать своими словами, чтобы получить любовь аудитории?

Манипуляции сознательны и бессознательны. Это может быть. Здесь уместнее спросить самого Спартака. Он шел к своему образу, предполагающему эти манипуляции. Ибо человек, знающий, чего он стоит, не будет кричать об этом на весь мир. Он кричал. Отчасти это выглядит сознательными манипуляциями.