Спикер польского Сейма подал в отставку из-за громких скандалов

Спикер Сейма Польши Марек Кухцинський решил подать в отставку после скандала с полетами на правительственных самолетах, при том нарушение закона политик отрицает.

Отметим, что в конце июля польские СМИ обнародовали информацию, что глава польского парламента 23 раза летал на правительственных бортах вместе с членами его семьи, несмотря на запрет законодательством. Об этом сообщает украинское BBC.

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В качестве компенсации за полеты спикер уже передал 15 тысяч злотых детской больнице и католической благотворительной организации. Но окончательно успокоить общество решил увольнением.

Кроме полетов на правительственных самолетах, спикер Кухцинський фигурировал в секс-скандале с несовершеннолетней украинкой, который якобы подтверждается видеозаписью.

Также известно, что Марек Кухцинський постоянно ходит в окружении охраны, одетой в мундиры, а свой кабинет в Сейме отделил завесой и запретил журналистам ходить по части парламентских коридоров.