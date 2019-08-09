Спікер польського сейму подав у відставку через гучні скандали

Спікер сейму Польщі Марек Кухцінський вирішив подати у відставку після скандалу з польотами на урядових літаках, при тому порушення закону політик заперечує.

Зазначимо, що наприкінці липня польські ЗМІ оприлюднили інформацію, що очільник польського парламенту 23 рази літав на урядових бортах разом із членами його родини, попри заборону законодавством. Про це повідомляє українське BBC.

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Як компенсацію за польоти спікер вже передав 15 тисяч злотих дитячій лікарні та католицькій доброчинній організації. Та остаточно заспокоїти суспільство вирішив звільненням.

Крім польотів на урядових літаках, спікер Кухцінський фігурував у секс-скандалі з неповнолітньою українкою, який начебто підтверджується відеозаписом.

Також відомо, що Марек Кухцінський постійно ходить в оточенні охорони, одягненої у мундири, а свій кабінет у Сеймі відділив завісою та заборонив журналістам ходити частиною парламентських коридорів.