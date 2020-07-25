В США осудили 17-летнего Алека Маккинни к пожизненному заключению за соучастие в нападении на школу в городе Хайленд-Ренч в мае 2019 года. Тогда один школьник погиб, еще восемь получили ранения. Нападавший был транссексуалом, над которым в школе издевались сверстники.

Суд доказал, что Маккини и его подельник, 19-летний Девон Эриксон, употребляли кокаин, взяли огнестрельное оружие, принадлежавшее отцу Эриксона, пошли в школу и открыли огонь, сообщает Голос Америки.

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Во время нападения на школу в Хайленд-Ренч погиб один школьник – Кендрик Кастильо, еще восемь человек получили ранения. Все они выступили на суде с обвинением в адрес Маккини и его сообщника Эриксона.

Как сообщает Denver.Post, судья Джеффри Холмс постановил, что Маккинни будет судим как взрослый. Однако, поскольку ему было 16 лет на момент стрельбы, он не мог быть приговорен к смертной казни или к пожизненному заключению в соответствии с законодательством штата.

Впрочем, как несовершеннолетний согласно законам Колорадо, Маккинни может быть помилован через 40 лет.



Погибший в стрельбе Кендрий Кастильо / Фото с Denver.Post

Относительно причин, почему подросток решил напасть, как он сам рассказал в суде – это булинг. Над ним издевались из-за того, что решил изменить свой пол и идентификацию по половому признаку.

Сообщник осужденного Эриксон свою вину не признал. Он должен предстать перед судом в сентябре по тем же обвинениям Поскольку ему было 18 лет во время стрельбы, ему грозит максимальное наказание без условно-досрочного освобождения.