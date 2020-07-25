У США засудили 17-річного Алека Маккінні до довічного ув’язнення за співучасть у нападі на школу у місті Хайленд-Ренч у травні 2019 року. Тоді один школяр загинув, ще восьмеро отримали поранення. Нападник був транссексуалом, з якого у школі знущалися однолітки.

Суд довів, що Маккіні і його спільник 19-річний Девон Еріксон, вживали кокаїн, взяли вогнепальну зброю, яка належала батькові Еріксона, пішли до школи і відкрили вогонь, повідомляє Голос Америки.

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Під час нападу на школу у Хайленд-Ренч загинув один школяр – Кендрік Кастильо, ще вісім людей отримали поранення. Усі вони виступили на суді із обвинуваченням для Маккіні і його спільника Еріксона.

Як повідомляє Denver.Post, суддя Джеффрі Холмс ухвалив, що Маккінні буде судимий як дорослий. Проте, оскільки йому було 16 років на момент стрілянини, він не міг бути засуджений до смертної кари або до довічного ув'язнення відповідно до законодавства штату.

Втім, як неповнолітній згідно із законами Колорадо, Маккінні може бути помилуваний через 40 років.



Померлий у стрілянині Кендрій Кастильо / Фото з Denver.Post

Щодо причин, чому підліток вирішив напасти, як він сам розповів у суді – це булінг. З нього знущалися через те, що вирішив змінити свою стать та ідентифікацію за статтевою ознакою.

Спільник засудженого Еріксон свою провину не визнав. Він повинен постати перед судом у вересні за тими ж звинуваченнями Оскільки йому було 18 років під час стрілянини, йому загрожує максимальне покарання без умовно-дострокового звільнення.

