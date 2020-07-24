В Росії вже другий день тривають масові сутички між місцевими азербайджанцями та вірменами. В результаті бійок постраждали вже понад 40 людей з обох сторін.

Масова бійка вихідців з Вірменії та Азербайджану відбулася в Москві пізно ввечері 23 липня. Поліція вже порушила кілька кримінальних справ, повідомляє "РБК".

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Що відомо про бійки в Москві

За даними поліції в масовій бійці за участю представників вірменської та азербайджанської громад в Москві брали участь від 40 до 50 осіб. В деяких районах Москви та на дорогах лунали постріли.

Російські телеграм-канали повідомляли, що загалом в російській столиці відбулося декілька таких сутичок. В них могли взяти участь від 300 до 400 людей.

Російській владі довелося залучити ОМОН та Росгвардію. Попри запевнення влади, що силовики тримають ситуацію під контролем, в Москві періодично спалахують конфлікти в різних районах міста.

Представники обох громад звинувачують один одного в побитті та ескалації. Наразі складно встановити, хто саме розпочав побиття.

Реакція Вірменії

МЗС Вірменії звинуватило Азербайджан в організації нападів на вірмен за кордоном. Там заявили, що вірменські дипломати слідкуватимуть за ситуацією в інших країнах, не лише в Росії.

В мережі опублікували відео, як азербайджанці зупиняли автівки на вірменських номерах, витягували звідти людей і жорстоко їх били.

Дивіться відео сутичок вірмен з азербаджанцями у Москві:

Ще одне відео розгрому одного з ресторанів у Москві (ймовірно азербайджанського):

Чому азербайджанці та вірмени воюють між собою не лише на полі бою

Етнічний конфлікт між вірменами та азербайджанцями спалахнув ще до розпаду Радянського Союзу – у 1988 році. Все через територію Нагірного Карабаху, що контролюється невизнаною "Нагірнокарабаською Республікою". Це територія у складі Азербайджану, але на ній живуть переважно вірмени. У 1988 – 1994 роках тут були масштабні бойові дії, але після мирного договору в 1994 вони періодично відновлюються.

Останнім приводом для ескалації стали обстріли на кордоні спільному кордоні обох держав. Вони звинувачують одна одну в провокації нового загострення.

Всього протягом 32 років конфлікту жертвами стали понад 40 тисяч осіб. За останні 10 років кількість загиблих не перевищує 1 тисячі людей.

Вірменські та азербайджанські діаспори також час від часу влаштовують сутички між собою в інших державах.

Відзначимо, що Азербайджан має політичну та військову підтримку Туреччини, з якою в Баку історично склалися особливо дружні стосунки. Вірменію ж часто підтримує Росія.

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