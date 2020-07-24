В России уже второй день продолжаются массовые столкновения между местными азербайджанцами и армянами. В результате драк пострадали уже более 40 человек с обеих сторон.

Массовая драка выходцев из Армении и Азербайджана состоялась в Москве поздно вечером 23 июля. Полиция уже возбудила несколько уголовных дел, сообщает "РБК".

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Что известно о драках в Москве

По данным полиции в массовой драке с участием представителей армянской и азербайджанской общин в Москве участвовали от 40 до 50 человек. В некоторых районах Москвы и на дорогах раздавались выстрелы.

Российские телеграмм-каналы сообщали, что в целом в российской столице произошло несколько таких столкновений. В них могли принять участие от 300 до 400 человек.

Российской власти пришлось привлечь ОМОН и Росгвардию. Несмотря на заверения властей, что силовики держат ситуацию под контролем, в Москве периодически вспыхивают конфликты в разных районах города.

Представители обеих общин обвиняют друг друга в избиении и эскалации. Сейчас сложно установить, кто именно начал избиение.

Реакция Армении

МИД Армении обвинил Азербайджан в организации нападений на армян за границей. Там заявили, что армянские дипломаты будут следить за ситуацией в других странах, не только в России.

В сети опубликовали видео, как азербайджанцы останавливали машины на армянских номерах, извлекали оттуда людей и жестоко их избивали.

Смотрите видео стычек армян с азербайджанцами​ в Москве:

Еще одно видео разгрома одного из ресторанов в Москве (вероятно азербайджанского):

Почему азербайджанцы и армяне воюют между собой не только на поле боя

Этнический конфликт между армянами и азербайджанцами вспыхнул еще до распада Советского Союза – в 1988 году. Все из-за территории Нагорного Карабаха, которая контролируется непризнанной "нагорно-карабахской Республикой". Это территория в составе Азербайджана, но на ней живут преимущественно армяне. В 1988 – 1994 годах здесь были масштабные боевые действия, но после мирного договора в 1994 году они периодически возобновляются.

Последним поводом для эскалации стали обстрелы на общей границе двух государств. Они обвиняют друг друга в провокации нового обострения.

Всего в течение 32 лет конфликта жертвами стали более 40 тысяч человек. За последние 10 лет количество погибших не превышает 1 тысячи человек.

Армянские и азербайджанские диаспоры также время от времени устраивают столкновения между собой в других государствах.

Отметим, что Азербайджан имеет политическую и военную поддержку Турции, с которой в Баку исторически сложились особенно дружеские отношения. Армению же часто поддерживает Россия.

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