Это вышло 22 ноября 1963 года. 35 президента Соединенных Штатов Америки застрелили при загадочных обстоятельствах. Которые, заметим, до сих пор вызывают горячие дискуссии у историков.

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Есть новые рассекреченные документы по убийству Кеннеди

По распоряжению президента США Джо Байдена 15 декабря ответственные исполнительные правительственные органы страны обнародовали в открытом доступе на сайте Национальных архивов США часть ранее засекреченных исторических документов.

Они касаются расследования убийства 35 президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

Остальные документы находятся в процессе доработки. Скорее всего, их опубликуют также – но позже.

Заметим, не весь текст документов можно прочесть – некоторые участки заретушированы. Однако архивисты говорят, что эти данные не относятся к таким, которые могли бы существенно изменить понимание обстоятельств, связанных со смертью Кеннеди.

А вот журналисты уже ожидают горячих дебатов в обществе вокруг этой темы. И подчеркивают, что новые документы ничего, собственно, нового к уже известному о смерти Кеннеди не добавили – что крайне удивляет.

Отсутствие прозрачности и тот факт, что получить эти документы после 58 лет – это как вытащить кучу зубов… Все это объясняет, почему у нас так много теорий заговора,

– прокомментировал событие Ларри Сабато из Университета Вирджинии.

Интересный факт: среди 1500 опубликованных в 2021 году документов указано и то, что расследователи дела об убийстве Кеннеди тщательно рассматривали и версию о причастности СССР.