Це сталося 22 листопада 1963 року. 35 президента Сполучених Штатів Америки застрелили за загадкових обставин. Які, зауважимо, досі викликають гарячі дискусії в істориків.
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Маємо нові розсекречені документи щодо вбивства Кеннеді
За розпорядженням президента США Джо Байдена, 15 грудня відповідальні виконавчі урядові органи країни оприлюднили у відкритому доступі на сайті Національних архівів США частину раніше засекречених історичних документів.
- Вони стосуються розслідування вбивства 35 президента США Джона Кеннеді у 1963.
- Решта документів перебувають у процесі дообробки. Найімовірніше, їх опублікують також – але згодом.
Зауважимо, не весь текст документів можна прочитати – деякі ділянки заретушовані. Однак архівісти кажуть, що ці дані не належать до таких, які могли б істотно змінити розуміння обставин, пов’язаних зі смертю Кеннеді.
А проте журналісти вже очікують гарячих дебатів у суспільстві навколо цієї теми. І наголошують, що нові документи нічого, власне, нового до вже відомого про смерть Кеннеді не додали – що вкрай дивує.
Відсутність прозорості й те факт, що отримати ці документи після 58 років – це як витягти купу зубів...Усе це пояснює, чому у нас так багато теорій змови,
– прокоментував подію Ларрі Сабато з Університету Вірджинії.
Вбивство Джона Кеннеді: як розгорталися події – дивіться відео