Стало известно, почему родственникам опасно сидеть на разных местах в самолете, – СМИ

Королевское авиационное общество Великобритании подчеркивает, что раздельные места для членов семьи становится угрозой для жизни других пассажиров.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Организация заявила, что авиакомпаниям лучше не взимать дополнительную плату за возможность сидеть вместе.

"Члены семьи, которые сидят в разных частях самолета, могут тратить драгоценное время на поиск друг друга во время экстренной эвакуации, ставя под угрозу себя и других", – говорится в источнике.

К слову, в Ливии на взлетно-посадочной полосе разбился транспортный самолет. По предварительным данным, погибли трое людей.

Авиакатастрофа произошла вблизи нефтяного месторождения Эль-Шарара, что в пустыне Идехан-Марзук на юго-западе страны.