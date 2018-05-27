Стало известно, почему родственникам опасно сидеть на разных местах в самолете, – СМИ
Королевское авиационное общество Великобритании подчеркивает, что раздельные места для членов семьи становится угрозой для жизни других пассажиров.
Об этом сообщает The Telegraph.
Читайте также: Названа самая дешевая авиакомпания мира
Организация заявила, что авиакомпаниям лучше не взимать дополнительную плату за возможность сидеть вместе.
"Члены семьи, которые сидят в разных частях самолета, могут тратить драгоценное время на поиск друг друга во время экстренной эвакуации, ставя под угрозу себя и других", – говорится в источнике.
К слову, в Ливии на взлетно-посадочной полосе разбился транспортный самолет. По предварительным данным, погибли трое людей.
Авиакатастрофа произошла вблизи нефтяного месторождения Эль-Шарара, что в пустыне Идехан-Марзук на юго-западе страны.
Выбор редакции
-
Погром на рынке в Киеве: 10 задержанных, есть пострадавшие среди правоохранителейсегодня, 13:26
-
НАТО рассматривает российскую угрозу как глобальную: нардеп сообщил о ходе форума в Варшавесегодня, 12:31
-
В Киеве активисты С14 крушат киоски на рынке, где избили пенсионера: фото и видеосегодня, 11:22