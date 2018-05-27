Стало відомо, чому родичам небезпечно сидіти на різних місцях у літаку, – ЗМІ
Королівське авіаційне товариство Великобританії наголошує, що роздільні місця для членів родини стає загрозою для життя інших пасажирів.
Про це повідомляє The Telegraph.
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Організація заявила, що авіакомпаніям краще не стягувати додаткову плату за можливість сидіти разом.
"Члени сім'ї, які сидять в різних частинах літака, можуть витрачати дорогоцінний час на пошук один одного під час екстреної евакуації, ставлячи під загрозу себе та інших", – йдеться у джерелі.
До слова, у Лівії на злітно-посадковій смузі розбився транспортний літак. За попередніми даними загинуло троє людей.
Авіакатастрофа сталася поблизу нафтового родовища Ель-Шарара, що у пустелі Ідехан-Марзук на південному заході країни.
Джерело: 24 Канал
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