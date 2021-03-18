Первая в Украине пересадка сердца была сделана только недавно в Ковеле. Для этого понадобился специальный закон. Он был написан Василием Стрилкой вместе с группой энтузиастов и принят Верховной Радой Украины. Сегодня Василий Стрилка является директором директората высокотехнологичной медицинской помощи Министерства здравоохранения Украины.

В новом выпуске программы "А ЧТО ДАЛЬШЕ?" с Оксаной Сыроид Василий Стрилка расскажет о том, почему имея возможность остаться в США после учебы, вернулся в Украину, как опыт проживания в США помог ему четче увидеть проблемы, которые существуют в Украине и мотивировал идти на публичную службу и заниматься развитием трансплантологии, насколько люди готовы к медицинской реформе и ответственности за собственное здоровье, и что мы должны делать для повышения осведомленности людей о медицинских услугах.

Как отмечает Василий Стрилка в программе, реформа вывела медицину в более публичную плоскость. О медицине стали говорить и на государственном уровне, и политики, и те, кто формирует решения, кто баллотируется. Медицина стала играть определенную роль, о ней начали договариваться, что-то предлагать и стучать через нее к сердцу избирателя.

Со своей стороны мы как государство должны гарантировать людям безопасную медицинскую услугу. Потому что когда человек идет к тому или иному врачу, он его воспринимает как человека в белом халате, который 6 лет учился в университете, и человек доверяет врачу практически априори. И мы, как государство, должны гарантировать человеку, что к какому бы врачу он не пришел, этот врач не навредит,

– убеждает гость программы.

Полное видео разговора второго выпуска "А ЧТО ДАЛЬШЕ?" с Оксаной Сыроид и Василием Стрилкой:

Напомним, "А ЧТО ДАЛЬШЕ?" – новый социальный медиапроект вице-президента Киевской школы экономики и сопредседателя Львовского форума по безопасности Оксаны Сыроид, который должен бороться с нарративами российской пропаганды в Украине о якобы несостоятельности украинцев строить успешное государство. Программы будут выходить каждый четверг на YouTube-канале проекта.

Как отмечает автор идеи и ведущая проекта Оксана Сыроид, сегодня подконтрольным олигархам национальным медиа выгодно поддерживать в обществе ощущение хаоса и бессилия, что позволяет им удерживать контроль над страной и увеличивать собственные доходы. Проект "А ЧТО ДАЛЬШЕ?" будет предлагать альтернативу повестке дня олигархических СМИ.