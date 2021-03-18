Перша в Україні пересадка серця була зроблена тільки нещодавно у Ковелі. Для цього знадобився спеціальний закон. Він був написаний Василем Стрілкою разом з групою ентузіастів і прийнятий Верховною Радою України. Сьогодні Василь Стрілка є директором директорату високотехнологічної медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України.

У новому випуску програми "А ЩО ДАЛІ?" з Оксаною Сироїд Василь Стрілка розповість про те, чому маючи можливість залишитися в США після навчання, повернувся в Україну, як досвід проживання в США допоміг йому чіткіше побачити проблеми, які існують в Україні та мотивував йти на публічну службу та займатися розвитком трансплантології, наскільки люди готові до медичної реформи та відповідальності за власне здоров'я, і що ми маємо робити для підвищення обізнаності людей щодо медичних послуг.

Як зауважує Василь Стрілка в програмі, реформа вивела медицину в більш публічну площину. Про медицину почали говорити і на державному рівні, і політики, і ті, хто формує рішення, хто балотується. Медицина почала відігравати певну роль, про неї почали домовлятися, щось пропонувати і стукати через неї до серця виборця.

Зі свого боку ми як держава повинні гарантувати людям безпечну медичну послугу. Бо коли людина йде до того чи іншого лікаря, вона його сприймає як людину в білому халаті, яка 6 років вчилася в університеті, і людина довіряє лікарю практично апріорі. І ми, як держава, повинні гарантувати людині, що до якого б лікаря вона не прийшла, цей лікар не зашкодить,

– переконує гість програми.

Повне відео розмови другому випуску "А ЩО ДАЛІ?" з Оксаною Сироїд та Василем Стрілкою:

Нагадаємо, "А ЩО ДАЛІ?" – новий соціальний медіапроєкт віцепрезидентки Київської школи економіки та співголови Львівського безпекового форуму Оксани Сироїд, який має боротися з наративами російської пропаганди в Україні про начебто неспроможність українців будувати успішну державу. Програми виходитимуть щочетверга на YouTube-каналі проєкту.

Як зазначає авторка ідеї та ведуча проєкту Оксана Сироїд, сьогодні підконтрольним олігархам національним медіа вигідно підтримувати в суспільстві відчуття хаосу і безсилля, що дозволяє їм утримувати контроль над країною та збільшувати власні статки. Проєкт "А ЩО ДАЛІ?" пропонуватиме альтернативу порядку денному олігархічних медіа.