Мужчина устроил стрельбу в Москве: ранены полицейские – видео 18+
В Москве на Ленинском проспекте 15 июня состоялась стрельба. Ранения получили по меньшей мере три человека, среди них – сотрудники полиции.
Огонь открыл водитель такси
Стрелял по стражам порядка водитель такси, которого остановили для проверки документов. Об этом сообщает "РБК-Россия".
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Мужчина вышел из машины и выхватил у одного из правоохранителей оружие.
Сначала был ранен один сотрудник, огнем ранен сам таксист – две пули попали ему в живот. Уже оказавшись на земле, мужчина успел двумя выстрелами ранить другого полицейского,
– информирует телеграм-канал Baza.
Таксиста задержали прямо на месте перестрелки. Он был в автомобиле один.
Один из полицейских – в тяжелом состоянии
По предварительной информации, одному полицейскому пули попали в ногу, другому – в лицо. Жизни одного из правоохранителей ничего не угрожает, второй – в тяжелом состоянии в реанимации.
На место инцидента прибыло руководство московской полиции и Росгвардия.
Смотрите видео с места стрельбы: