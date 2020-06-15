В Москве на Ленинском проспекте 15 июня состоялась стрельба. Ранения получили по меньшей мере три человека, среди них – сотрудники полиции.

Огонь открыл водитель такси

Стрелял по стражам порядка водитель такси, которого остановили для проверки документов. Об этом сообщает "РБК-Россия".

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Мужчина вышел из машины и выхватил у одного из правоохранителей оружие.

Сначала был ранен один сотрудник, огнем ранен сам таксист – две пули попали ему в живот. Уже оказавшись на земле, мужчина успел двумя выстрелами ранить другого полицейского,

– информирует телеграм-канал Baza.

Таксиста задержали прямо на месте перестрелки. Он был в автомобиле один.

Один из полицейских – в тяжелом состоянии

По предварительной информации, одному полицейскому пули попали в ногу, другому – в лицо. Жизни одного из правоохранителей ничего не угрожает, второй – в тяжелом состоянии в реанимации.

На место инцидента прибыло руководство московской полиции и Росгвардия.

Смотрите видео с места стрельбы: