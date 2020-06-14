Кричал, что он боец UFC: неизвестный в США открыл огонь по людям, много раненых – видео
В американском городе Сан-Антонио (штат Техас) 13 июня произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям. В результате ранения получили восемь человек.
Мужчину не пускали в бар из-за того, что он был очень пьян. После этого он вернулся к своей машине, взял оттуда ружье, перешел улицу и открыл стрельбу вблизи заведения. Об этом сообщает CNN.
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Что известно об обстоятельствах стрельбы и раненых
По словам очевидцев, мужчина выкрикивал, что он родом из Калифорнии и является бойцом смешанных единоборств.
Ты знаешь, кто я? Я боец UFC из Калифорнии!
– кричал он.
- Ранения получили пять женщин и трое мужчин в возрасте от 23 лет до 41 года. Все они выжили. Пострадавшие находятся в "стабильном" состоянии в больницах.
- Преступнику удалось скрыться сразу после стрельбы. В полиции заявили, что изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность стрелявшего.
Смотрите видеосюжет местных СМИ о стрельбе в Сан-Антонио: