В американському місті Сан-Антоніо (штат Техас) 13 червня сталася стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях. В результаті поранення отримали вісім осіб.

Чоловіка не пускали до бару через те, що він був дуже п'яний. Після цього він повернувся до своєї машини, взяв звідти рушницю, перейшов вулицю і відкрив стрілянину поблизу закладу. Про це повідомляє CNN.

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Що відомо про обставини стрілянини та поранених

За словами очевидців, чоловік вигукував, що він родом з Каліфорнії і є бійцем змішаних єдиноборств.

Ти знаєш, хто я? Я боєць UFC з Каліфорнії!,

– кричав він.

Поранення отримали п'ять жінок і троє чоловіків у віці від 23 років до 41 року. Усі вони вижили. Постраждалі перебувають в "стабільному" стані в лікарнях.

Злочинцеві вдалося втекти відразу після стрілянини. У поліції заявили, що вивчають записи з камер відеоспостереження, щоб встановити особу того, хто стріляв.

Дивіться відесюжет місцевих ЗМІ про стрілянину в Сан-Антоніо: