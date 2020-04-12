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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Попри карантин у Каліфорнії влаштували масштабну вечірку: на ній сталася стрілянина

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      Заборонена вечірка і стрілянина трапилися у місті Бейкерсфілд / Bakersfieldnow.com

      Попри заборону масових зібрань у США та суворий карантин у місті Бейкерсфілд, що у штаті Каліфорнія, невідомі влаштували масштабну вечірку. На ній трапилась стрілянина, внаслідок якої поранення отримали 6 людей.

      Серед постраждалих є неповнолітні. Про це інформує CNN.

      Тим часом Коронавірус у США: Трамп запровадив режим катастрофи у всіх штатах вперше в історії країни

      До поліції зателефонували опівночі випадкові очевидці інциденту. Вони заявили, що чули звуки пострілів із будинку у Бейкерсфільді. Правоохоронці негайно виїхали туди.

      На місці події вони знайшли 6 постраждалих. Серед них був неповнолітній. Окрім того, слідчі довідалися, що незадовго до стрілянини у будинку була масштабна вечірка.

      Усіх постраждалих під час стрілянини правоохоронці доправили до місцевої лікарні.

      Відомо, що підозрювані втекли з місця злочину на автомобілі білого кольору. Наразі нікого не затримали.

      Бейкерсфілд на карті:

      Зверніть увагу! Каліфорнія – один із понад 40 штатів, де людям рекомендують залишатися вдома та не контактувати із іншими громадянами.
      Суворі карантинні заходи введені для понад 97% населення США. Лише деякі штати не випускали офіційних наказів про обов’язкове перебування вдома. Це, зокрема, – Арканзас, Айова, Північна Дакота, Небраска, Південна Дакота та Вайомінг.

      Яка ситуація з коронавірусом у США? Найгірша у світі. Там на COVID-19 вже захворіли понад пів мільйона жителів. Смертність теж дуже висока – 20 608 летальних випадків. Найгірша ситуація у найбільшому американському місті – Нью-Йорку. Там на вулицях навіть з’явилися мобільні морги: востаннє їх бачили після теракту 11 вересня 2001 року.

      У Каліфорнії відомо про щонайменше 22 409 випадків інфікування коронавірусом, від ускладнень, спричинених інфекцією, там вже померли 633 людини.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Постраждалі Стрілянина Коронавірус COVID-19 Новини США
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