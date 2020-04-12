Попри карантин у Каліфорнії влаштували масштабну вечірку: на ній сталася стрілянина
Попри заборону масових зібрань у США та суворий карантин у місті Бейкерсфілд, що у штаті Каліфорнія, невідомі влаштували масштабну вечірку. На ній трапилась стрілянина, внаслідок якої поранення отримали 6 людей.
Серед постраждалих є неповнолітні. Про це інформує CNN.
Тим часом Коронавірус у США: Трамп запровадив режим катастрофи у всіх штатах вперше в історії країни
До поліції зателефонували опівночі випадкові очевидці інциденту. Вони заявили, що чули звуки пострілів із будинку у Бейкерсфільді. Правоохоронці негайно виїхали туди.
На місці події вони знайшли 6 постраждалих. Серед них був неповнолітній. Окрім того, слідчі довідалися, що незадовго до стрілянини у будинку була масштабна вечірка.
Усіх постраждалих під час стрілянини правоохоронці доправили до місцевої лікарні.
Відомо, що підозрювані втекли з місця злочину на автомобілі білого кольору. Наразі нікого не затримали.
Бейкерсфілд на карті:
Зверніть увагу! Каліфорнія – один із понад 40 штатів, де людям рекомендують залишатися вдома та не контактувати із іншими громадянами.
Суворі карантинні заходи введені для понад 97% населення США. Лише деякі штати не випускали офіційних наказів про обов’язкове перебування вдома. Це, зокрема, – Арканзас, Айова, Північна Дакота, Небраска, Південна Дакота та Вайомінг.
Яка ситуація з коронавірусом у США? Найгірша у світі. Там на COVID-19 вже захворіли понад пів мільйона жителів. Смертність теж дуже висока – 20 608 летальних випадків. Найгірша ситуація у найбільшому американському місті – Нью-Йорку. Там на вулицях навіть з’явилися мобільні морги: востаннє їх бачили після теракту 11 вересня 2001 року.
У Каліфорнії відомо про щонайменше 22 409 випадків інфікування коронавірусом, від ускладнень, спричинених інфекцією, там вже померли 633 людини.
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