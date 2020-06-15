У Москві на Ленінському проспекті 15 червня відбулась стрілянина. Поранення отримали щонайменше троє людей, серед них – співробітники поліції.

Вогонь відкрив водій таксі

Стріляв по правоохоронцях водій таксі, якого зупинили для перевірки документів. Про це інформує "РБК-Россия".

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Чоловік вийшов з машини та вихопив в одного з правоохоронців зброю.

Спочатку був поранений один співробітник, вогнем у відповідь поранений сам таксист – дві кулі потрапили йому в живіт. Вже опинившись на землі, чоловік встиг двома пострілами поранити іншого поліцейського,

– інформує телеграм-канал Baza.

Таксиста затримали прямо на місці перестрілки. Він був у автомобілі один.

Один з поліцейських – у важкому стані

За попередньою інформацією, одному поліцейському кулі потрапили у ногу, іншому – в обличчя. Життю одного з правоохоронців нічого не загрожує. Щодо іншого, то він – у важкому стані в реанімації.

На місці інциденту прибуло керівництво московської поліції та Росгвардія.

Дивіться відео з місця стрілянини: