В частности, чтобы остановить машину с подозреваемыми в терроризме лиц российские правоохранители должны были открыть огонь. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
К теме Якобы граждане Таджикистана: россияне назвали имена подозреваемых в теракте в "Крокус Холле"
Россияне остановили машину с подозреваемыми, открыв огонь
Депутат Государственной думы Федерального собрания России Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль "Рено", на котором передвигались подозреваемые, обнаружили ночью в районе села Хацунь Карачевского района Брянской области.
По его словам россиянина, машина не остановилась по требованию правоохранителей и попыталась скрыться. Тогда в ходе преследования была открыта стрельба, из-за чего машина перевернулась.
Россияне смогли остановить белый "рено" только после открытия огня / Фото из российских телеграм-каналов
Российские СМИ также пишут, что один вероятный террорист был задержан на месте происшествия, а остальным удалось убежать в лес, который располагался рядом. Вскоре после этого был идентифицирован и взят под стражу второй подозреваемый. Это все произошло около 3:50 по местному времени.
По предварительным данным, в салоне автомобиля правоохранители обнаружили пистолет "ПМ", магазин к АКМ и паспорта граждан Таджикистана.
У подозреваемых в машине обнаружили пистолет / Фото из российских телеграм-каналов
Кроме того, российские пропагандисты впервые назвали имя одного из задержанных мужчин в белом "рено". По предварительным данным, один из задержанных – 19-летний уроженец Душанбе Мухаммадсобир Файзов получил травму левого глаза, в результате чего он перестал закрываться.
Мухаммадсобира Файзова подозревают в стрельбе под Москвой / Фото из российских телеграм-каналов
В результате Файзова доставили в больницу. О состоянии другого подозреваемого мужчины россияне ничего не сообщали.
В Брянской области могли задержать террористов
- Российские пропагандисты заявили, что 23 марта в Брянской области якобы задержали подозреваемых в стрельбе в "Крокус Сити Холл" под Москвой. Этих лиц задержали неподалеку от границы с Беларусью, двух, как утверждают оккупанты, удалось задержать, а другие, предварительно, смогли убежать.
- Российские СМИ также назвали имя 4 подозреваемых в теракте в Подмосковье. По предварительным данным, все они являются гражданами Таджикистана, но якобы были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.
- Тем временем в таджикском МИД отреагировали на заявление российских СМИ о якобы причастности их граждан к теракту. В министерстве отметили, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о распространенной информации, но находятся в контакте с Россией по вопросу вероятного участия своих граждан в теракте в Подмосковье.