12:06
9 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ РЫНОК ЗЕМЛИ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, 8 февраля
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, 8 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СТРЕЛЬБА В ТАИЛАНДЕ РЫНОК ЗЕМЛИ ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Стрельба в Афганистане: погибли двое военных США, есть раненые

      69 Читати новину українською
      Стрельба в Афганистане / ResoluteSupport/Тwitter

      Двое военнослужащих США погибли, еще шестеро получили ранения в результате перестрелки в Афганистане в провинции Нангархар. Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

      Об этом заявил журналистам официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Легет, сообщаетThe New York Times.

      К теме: В США подтвердили, что по приказу Трампа ликвидировали главаря "Аль-Каиды" в Йемене

      Мужчина в форме афганской правительственной армии открыл стрельбу из пулемета по войскам США и Афганистана. Мотивы и причины атаки пока неизвестны.

      Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за обстрел, но в этом регионе свою активность проявляют как боевики "Талибана", так и "Исламского государства".

      Что еще известно об атаках террористов в Афганистане Только за 2019 год в результате террористических атак террористов "Талибана" и ИД погибли более 2 563 гражданских лица, а еще 5 676 получили ранения.

      Больше всего атак пришлись на период июля-сентября.

      Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 года
      сегодня
      7817
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Стрельба Новости политики Теракт Новости США Афганістан
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Украина на пороге экономического кризиса и мы все умрем? Что происходит на самом деле
      Сергій Фурса 3
      сегодня , 09:01 Европа маленькими шагами удаляется от России
      Ель Мюрид 325
      сегодня , 06:40 К какому вероисповеданию относят себя украинцы: опрос
      440
      сегодня , 00:00 Коррупция в "Батькивщине": что известно о скандальных записи с соратником Тимошенко
      Сергій Лещенко 1339
      8 февраля , 22:05 Коронавирус против технологий: как эпидемия влияет на IT-сферу
      Михайло Года 1259
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук