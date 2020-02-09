Стрельба в Афганистане: погибли двое военных США, есть раненые

Двое военнослужащих США погибли, еще шестеро получили ранения в результате перестрелки в Афганистане в провинции Нангархар. Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

Об этом заявил журналистам официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Легет, сообщаетThe New York Times.

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Мужчина в форме афганской правительственной армии открыл стрельбу из пулемета по войскам США и Афганистана. Мотивы и причины атаки пока неизвестны.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за обстрел, но в этом регионе свою активность проявляют как боевики "Талибана", так и "Исламского государства".

Что еще известно об атаках террористов в Афганистане Только за 2019 год в результате террористических атак террористов "Талибана" и ИД погибли более 2 563 гражданских лица, а еще 5 676 получили ранения.



Больше всего атак пришлись на период июля-сентября.