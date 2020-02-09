Стрілянина в Афганістані: загинули двоє військових США, є поранені
Двоє військовослужбовців США загинули, ще шестеро отримали поранення в результаті перестрілки в Афганістані у провінції Нангархар. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку.
Про це заявив журналістам офіційний представник американських сил в Афганістані полковник Сонні Легет, повідомляє The New York Times.
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Чоловік у формі урядової афганської армії відкрив стрілянину з кулемета по військах США і Афганістану. Мотиви і причини атаки наразі невідомі.
Жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за обстріл, але в цьому регіоні свою активність проявляють бойовики як "Талібану", так і "Ісламської держави".
Що ще відомо про атаки терористів в Афганістані
Лише за 2019 рік внаслідок терористичних атак терористів "Талібану" та ІД загинули понад 2 тисячі 563 цивільні особи, а ще 5 тисяч 676 отримали поранення.
Найбільше атак припали на період липня-вересня.
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