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      Стрілянина в Афганістані: загинули двоє військових США, є поранені

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      Стрілянина в Афганістані / ResoluteSupport/Тwitter

      Двоє військовослужбовців США загинули, ще шестеро отримали поранення в результаті перестрілки в Афганістані у провінції Нангархар. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку.

      Про це заявив журналістам офіційний представник американських сил в Афганістані полковник Сонні Легет, повідомляє The New York Times.

      До теми: У США підтвердили, що за наказом Трампа ліквідували ватажка "Аль-Каїди" в Ємені

      Чоловік у формі урядової афганської армії відкрив стрілянину з кулемета по військах США і Афганістану. Мотиви і причини атаки наразі невідомі.

      Жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за обстріл, але в цьому регіоні свою активність проявляють бойовики як "Талібану", так і "Ісламської держави".

      Що ще відомо про атаки терористів в Афганістані
      Лише за 2019 рік внаслідок терористичних атак терористів "Талібану" та ІД загинули понад 2 тисячі 563 цивільні особи, а ще 5 тисяч 676 отримали поранення.

      Найбільше атак припали на період липня-вересня.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Афганістан Стрілянина Новини США Теракт
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