Суд арестовал подозреваемого на 60 суток без права на залог. Прокуроры ходатайствовали именно о такой мере пресечения. Правда, защита Голосеевского стрелка может обжаловать решение.

К теме Полицейский закрывал глазок, а охранник резал двери: появилось видео выстрела в Голосеево 18+

Что происходило на суде

Во время заседания задержанный за стрельбу по патрульному Сергею Василенко не отрицал использование оружия. Однако подчеркнул, что якобы не мог знать, что за дверью находятся полицейские.

Адвокаты подозреваемого говорят о том, что правоохранитель закрыл владельцу жилья дверной глазок. Поэтому он якобы физически не мог увидеть никого из копов. Кроме того, юристы настаивали на том, что подозрение о совершении преступления было написано с нарушением законодательства.

Просил вызвать адвокатов и предоставить постановление суда

Во время своего выступления в суде Мартынюк отметил, что узнал о приходе охранников компании "Шериф" от охранников жилого комплекса.

После того, как представители частной фирмы якобы начали ломать ему двери, владелец квартиры якобы попросил показать ему соответствующее постановление суда и дождаться приезда адвокатов. Тогда он вызвал патрульных.

Открыть дверь правоохранителям злоумышленник якобы не мог, поскольку замок был поврежден. Когда гости начали пытаться срезать дверные петли болгаркой, мужчина применил оружие.

Пожар же Мартынюк устроил, поскольку опасался штурма КОРДа.

Фигуранту криминальнгого производства инкриминируют совершение тяжкого преступления, а в Уголовном кодексе за это предусмотрен лишь арест без возможности выйти под залог. Поэтому служители Фемиды решили посадить Мартынюка в СИЗО.

Если мужчину признают виновным во время рассмотрения дела по существу, ему грозит от 7 лет тюрьмы и до пожизненного.

Читайте больше В Киеве мужчина ранил патрульного и гражданского и закрылся в квартире: состоялся штурм

Смотрите видео объяснений своего поступка Голосеевским стрелком: