Что требовали родственники убитой

Прокуроры и сторона потерпевшей решили обжаловать решение суда, согласно которому Тарасов должен был просидеть 15 лет в тюрьме. Они подали апелляцию требуя пожизненное заключение для убийцы.

К теме Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко показательно порезал себе шею в суде: видео 18+

Однако судья не принял доводы прокуратуры и оставил в силе предыдущее решение.

Суд одобрил постановление об отказе в удовлетворении поданных апелляций-приговор Раздельнянского райсуда от 21 января 2021 года оставлен без изменений,

– говорится в сообщении.

Отметим, перед тем, как в январе суд должен был вынести Тарасову приговор, подозреваемый показательно порезал себе шею. Однако такая попытка самоубийства ему не помогла, и парня таки осудили. Его признали виновным в 4 тяжелых преступлениях:

похищении ребенка,

покушении на изнасилование,

убийстве,

надругательстве над телом умершей.

Главное об убийстве Дарьи Лукьяненко