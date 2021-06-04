Що вимагала родичі вбитої
Прокурори та сторона потерпілої вирішили оскаржити рішення суду згідно з яким, Тарасов мав просидіти 15 років у в'язниці. Вони подали апеляцію вимагаючи довічне ув'язнення для вбивці.
До теми Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарії Лук'яненко показово порізав собі шию в суді: відео 18+
Однак суддя не схвалив аргументи прокуратури і залишив у силі попереднє рішення.
Суд схвалив постанову про відмову у задоволенні поданих апеляцій – вирок Роздільнянського райсуду від 21 січня 2021 року залишено без змін,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, перед тим, як у січні суд мав винести Тарасову вирок, підозрюваний показово порізав собі шию. Однак така спроба самогубства йому не допомогла і хлопця таки засудили. Його визнали винним у 4 важких злочинах:
- викрадені дитини,
- замаху на зґвалтування,
- вбивстві
- нарузі над тілом померлої.
Головне про вбивство Дарії Лук'яненко
- Школярка зникла 13 червня 2019 року після того, як пішла на заняття у танцювальний гурток в селі Іванівка Одеської області.
- Поліцейські, волонтери, військові і сам вбивця, який був сусідом Дар'ї, 6 днів шукали дитину.
- Згодом 21-річний Тарасов зізнався, що душив постраждалу, роздягнув її та кинув тіло у вигрібну яму.