Що вимагала родичі вбитої

Прокурори та сторона потерпілої вирішили оскаржити рішення суду згідно з яким, Тарасов мав просидіти 15 років у в'язниці. Вони подали апеляцію вимагаючи довічне ув'язнення для вбивці.

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Однак суддя не схвалив аргументи прокуратури і залишив у силі попереднє рішення.

Суд схвалив постанову про відмову у задоволенні поданих апеляцій – вирок Роздільнянського райсуду від 21 січня 2021 року залишено без змін,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, перед тим, як у січні суд мав винести Тарасову вирок, підозрюваний показово порізав собі шию. Однак така спроба самогубства йому не допомогла і хлопця таки засудили. Його визнали винним у 4 важких злочинах:

викрадені дитини,

замаху на зґвалтування,

вбивстві

нарузі над тілом померлої.

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