Среди погибших – 4 журналистов. Теракт произошел в штате Мэриленд.
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Мужчину приговорили к 6 пожизненным заключениям. Что интересно, 5 из них – без права на помилование. Кроме этого, Рамосу присудили еще 345 лет лишения свободы.
Думали, сумасшедший
Сначала Рамос заявил, что у него проблемы с психическим здоровьем. Только в июле 2021 года это опровергли. Рамоса признали уголовно ответственным за совершенное преступление.
Что известно о нападении
- Это случилось в городе Аннаполис, штат Мэриленд. Мужчина просто ворвался в редакцию и открыл огонь.
- Кроме 4 журналистов, погиб также сотрудник отдела продаж.
- По информации прокуроров, Рамос атаковал газету из-за обиды. Он заявлял, что в одном из материалов была клевета в его сторону.
- В статье говорилось о том, что мужчина признает свою вину по делу о домогательствах.