Серед загиблих – 4 журналістів. Теракт трапився у штаті Меріленд.

До теми 19-річну Моторіну визнали винною у вбивстві інструктора полтавського тиру: який вирок

Чоловіка засудили до 6 довічних ув'язнень. Що цікаво, 5 з них – без права на помилування. Окрім цього, Рамосу присудили ще 345 років позбавлення волі.

Думали, божевільний

Спочатку Рамос заявляв, що у нього проблеми з психічним здоров'ям. Лише у липні 2021 року це спростували. Рамоса визнали кримінально відповідальним за скоєний злочин.

Що відомо про напад

  • Це трапилось у місті Аннаполіс, що в штаті Меріленд. Чоловік просто увірвався до редакції та відкрив вогонь.
  • Окрім 4 журналістів, загинув також співробітник відділу продажів.
  • За інформацією прокурорів, Рамос атакував на газету через образу. Він заявляв, що в одному з матеріалів був наклеп у його бік.
  • У статті мовилось про те, що чоловік визнає свою провину у справі про домагання.