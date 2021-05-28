Соответствующую аудиозапись получило в свое распоряжение издание DailyMail. Разговор состоялся еще в январе 2019 года.

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51-летний Хантер говорил своему другу, что регулярно курил с Барри в уборной бара рядом с Джорджтаунским университетом, пока там учился.

Такое признание противоречит утверждениям сына президента. Ведь ранее в мемуарах он писал, что арест в подростковом возрасте отпугнул его от наркотиков до окончания колледжа.

Справка. Хантер окончил бакалавриат Джорджтаунского университета в 1992 году. В то же время он утверждает, что употреблял наркотики с Барри примерно в 1990.

В разговоре Байден обвинил собеседника в расизме, поскольку тот предположил, что Мартин Лютер Кинг мог употреблять кокаин. После этого он поделился своим опытом в отношении наркотиков.

Разговор Байдена с другом о наркотиках: слушайте аудиозапись

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Источник: "Википедия"