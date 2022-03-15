Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия начала войну в Украине.
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Кинологи с собаками помогают детям
Киевские правоохранители вместе со своими напарниками-собаками помогают детям на столичном железнодорожном вокзале. Они сделали исключение для детей в это непростое время и начали заниматься канистерапией.
Что такое канистерапияЭто метод положительного психосоциального и физиореабилитационного воздействия на людей, нуждающихся в этом, через специально управляемых и обученных собак. Является одним из способов зоотерапии.
Поэтому собаки с кинологами, которые в мирное время занимались поисками преступников, сейчас помогают детям:
- успокаивают их,
- играют с ними,
- или любыми методами отвлекают малыша от войны.
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