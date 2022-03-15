Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія почала війну в Україні.
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Кінологи з собаками допомагають дітям
Київські правоохоронці разом зі своїми напарниками-собаками допомагають дітям на столичному залізничному вокзалі. Вони зробили виняток для дітей у цей непростий час та почали займатися каністерапією.
Що таке каністерапіяЦе метод позитивного психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують, через спеціально керованих і навчених собак. Є одним із методів зоотерапії.
Тож, собаки з кінологами, які у мирний час, займалися пошуками злочинців, зараз допомагають дітям:
- заспокоюють їх,
- граються з ними,
- чи будь-якими методами відвертають увагу малечі від війни.
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