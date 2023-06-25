В сети сейчас много сообщений о смерти 16-летнего Тиграна. Но в Бердянской ВА отметили, что сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно.
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В Бердянске в честь Тиграна назовут школу
Бердянская школа №7 будет инициировать, чтобы Тиграну Оганисяну предоставили статус участника движения сопротивления. После деоккупации города школа будет называться в честь героического парня.
Россияне уже не раз показывали, что способны на невыразимо низкие, бесчеловечные и жестокие поступки. На последнем видео мы видим Тиграна живым и смелым. Поэтому до последнего будем надеяться, что он до сих пор жив. Сегодня во время разговора с педагогами решили, что хотим после победы и деоккупации предоставить бердянской школе №7 имя Тиграна Оганисяна. Заведение будет инициировать установление ему статуса участника движения сопротивления,
– говорится в сообщении.
Напомним, 24 июня в сеть попало видео 16-летнего Тиграна с автоматом в руках, которое называют предсмертным.
"Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине", – сказал юноша, после чего видео оборвалось.
Гауляйтер Запорожской области Владислав Рогов заявил, что его убили. Мол, он и его друг Никита Ханганов убили местного полицейского коллаборанта и русского военного.
Поскольку российские захватчики – сомнительный источник, правоохранители пытаются установить, что произошло на самом деле.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что ребята погибли, вступив в бой с оккупантами. Он подчеркнул, что российские убийцы, пытавшие и лишившие жизни детей, должны быть осуждены.
Сегодня двое 16-летних ребят стали героями. Последними словами одного из них было: "Слава Украине". Не хватает слов, чтобы описать чувство гордости за юношей, сопротивлявшихся оккупантам. Но в то же время переполняет чувство низости, подлости и циничности по отношению к стране-террористу. Ведь о чем говорить, когда оккупанты могут позволить себе убивать несовершеннолетних? Убивать детей?
– сказал он.
Что предшествовало
- В сентябре 2022 года российские захватчики похитили Тиграна из дома и 5 дней жестоко пытали с применением электрического тока. После этого они обвинили его и Никиту Ханганова в подготовке диверсии. С тех пор ребят постоянно таскали "по подвалам" на допросы.
- Европарламент принял резолюцию по отношению к ребятам, требуя отпустить их с оккупированной территории.
- После этого обвинения ребятам разделили: Никиту начали обвинять в воровстве, а Тиграна – в диверсии.
- Несколько дней назад за ребятами приезжал российский следователь с вооруженным конвоем, но им удалось скрыться. За день до сообщения об убийстве молодые люди отличились в оккупационной полиции.
- За полчаса до сообщения о гибели мама Тиграна разговаривала с ним. Он был спокоен и говорил, что гуляют с Никитой и думают, как праздновать его день рождения.
- Что произошло с юношами после видео Тиграна пока неизвестно, а родители ребят не видели тел своих детей. Однако с вечера 24 июня их мучают допросами и обысками. Именно поэтому стражи порядка и родители юношей сомневаются, что ребята погибли. Они считают, что перестрелка и предсмертное видео - постановка для того, чтобы убить двух подростков.