У мережі наразі є багато повідомлень про смерть 16-річного Тиграна. Але у Бердянській ВА зазначили, що зараз ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію неможливо.
До теми Тіл батьки ще не бачили: деталі вбивства окупантами двох героїчних підлітків у Бердянську
У Бердянську на честь Тиграна назвуть школу
Бердянська школа №7 буде ініціювати, щоб Тиграну Оганісяну надали статус учасника руху спротиву. А після деокупації міста школа називатиметься на честь героїчного хлопця.
Росіяни вже не раз показували, що здатні на невимовно низькі, нелюдські та жорстокі вчинки. На останньому відео ми бачимо Тиграна живим і сміливим. Тож до останнього сподіватимемося, що він і досі живий. Сьогодні під час розмови з педагогами вирішили, що хочемо після перемоги та деокупації надати бердянській школі №7 ім'я Тиграна Оганісяна. Заклад буде ініціювати встановлення йому статусу учасника руху спротиву,
– мовиться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 червня у мережу потрапило відео 16-річного Тиграна з автоматом у руках, яке називають передсмертним.
"Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні", – сказав юнак, після чого відео обірвалося.
Гауляйтер Запорізької області Владислав Рогов заявив, що хлопця вбили. Мовляв, він та його друг Микита Ханганов вбили місцевого поліцейського-колаборанта та російського військового.
Оскільки російські загарбники – сумнівне джерело, зараз правоохоронці намагаються встановити, що сталося насправді.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що хлопці таки загинули, вступивши в бій з окупантами. Він наголосив, що російські вбивці, які катували та позбавили життя дітей, повинні бути засуджені.
Сьогодні ж двоє 16-річних хлопців стали героями. Останніми словами одного з них було: "Слава Україні". Не вистачає слів, щоб описати почуття гордості за юнаків, які чинили опір окупантам. Але водночас переповнює відчуття ницості, підлості та цинічності відносно країни-терориста. Адже про що говорити, коли окупанти можуть дозволити собі вбивати неповнолітніх? Вбивати дітей?,
– сказав він.
Що передувало
- У вересні 2022 року російські загарбники викрали Тиграна з дому і 5 днів жорстоко катували з застосування електричного струму. Після цього вони звинуватили його та Микиту Ханганова у підготовці диверсії. Відтоді хлопців постійно тягали "по підвалах" на допити.
- Європарламент прийняв резолюцію щодо хлопців, вимагаючи відпустити їх з окупованої території.
- Після цього обвинувачення хлопцям розділили: Микиту почали обвинувачувати в крадіжці, а Тиграна – в диверсії.
- Кілька днів тому за хлопцями приїжджав російський слідчий з озброєним конвоєм, але їм вдалося втекти. За день до повідомлення про вбивство хлопці відзначилися в окупаційній поліції.
- За пів години до повідомлення про загибель мама Тиграна розмовляла з ним. Він був спокійний та казав, що гуляють з Микитою і думають, як святкувати його день народження.
- Що сталося з юнаками після відео Тиграна наразі невідомо, а батьки хлопців не бачили тіл своїх дітей. Проте від вечора 24 червня їх мучать допитами й обшуками. Саме тому правоохоронці та батьки юнаків сумніваються, що хлопці загинули. Вони вважають, що перестрілка та "передсмертне відео" – постановка для того, щоб убити двох підлітків.