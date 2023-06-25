У мережі наразі є багато повідомлень про смерть 16-річного Тиграна. Але у Бердянській ВА зазначили, що зараз ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію неможливо.

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У Бердянську на честь Тиграна назвуть школу

Бердянська школа №7 буде ініціювати, щоб Тиграну Оганісяну надали статус учасника руху спротиву. А після деокупації міста школа називатиметься на честь героїчного хлопця.

Росіяни вже не раз показували, що здатні на невимовно низькі, нелюдські та жорстокі вчинки. На останньому відео ми бачимо Тиграна живим і сміливим. Тож до останнього сподіватимемося, що він і досі живий. Сьогодні під час розмови з педагогами вирішили, що хочемо після перемоги та деокупації надати бердянській школі №7 ім'я Тиграна Оганісяна. Заклад буде ініціювати встановлення йому статусу учасника руху спротиву,

– мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 червня у мережу потрапило відео 16-річного Тиграна з автоматом у руках, яке називають передсмертним.

"Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні", – сказав юнак, після чого відео обірвалося.

Гауляйтер Запорізької області Владислав Рогов заявив, що хлопця вбили. Мовляв, він та його друг Микита Ханганов вбили місцевого поліцейського-колаборанта та російського військового.

Оскільки російські загарбники – сумнівне джерело, зараз правоохоронці намагаються встановити, що сталося насправді.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що хлопці таки загинули, вступивши в бій з окупантами. Він наголосив, що російські вбивці, які катували та позбавили життя дітей, повинні бути засуджені.

Сьогодні ж двоє 16-річних хлопців стали героями. Останніми словами одного з них було: "Слава Україні". Не вистачає слів, щоб описати почуття гордості за юнаків, які чинили опір окупантам. Але водночас переповнює відчуття ницості, підлості та цинічності відносно країни-терориста. Адже про що говорити, коли окупанти можуть дозволити собі вбивати неповнолітніх? Вбивати дітей?,

– сказав він.

Що передувало