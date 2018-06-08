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Цены нокаутируют: сколько стоят продукты в Луганске

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Цены на продукты в Луганске
Цены на продукты в Луганске / Фото с открытых источников

Самый большой удар под дых в "республике" от цен. Они нокаутируют сразу, и отдышаться от цен удается далеко не сразу.

А, в общем, судите сами:

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1. Консервы "Килька в томате" – 20 рублей 59 копеек (в сети с/м "Народный").
2. Кукуруза сахарная, 425 грамм – 43 рубля 86 копеек (для сравнения такой же объем кукурузы от ТМ "Верес" на полке рядом – 84 рубля).
3. Мороженое "Королевское", 400 грамм – 105 рублей 38 копеек.
4. Лимон – 88 рублей/килограмм.
5.  Батон нарезной от ТМ "Коровай" – 10 рублей 50 копеек.
6. Сосиски молочные, в/с – 239 рублей 90 копеек за килограмм.
7. Колбаса вареная с молоком – 234 рубля 90 копеек/кг.
8. Балык свиной – 767 рублей 81 копейка.
9. Сосиски баварские – 283 рубля 59 копеек.
10. Набор для сборной солянки – 205 рублей 74 копейки за килограмм.
11. Фарш из мяса птицы – 160 рублей/ килограмм.
12. Тефтели замороженные – 152 рубля 11 копеек/ кг.
13. Вареники с мясом кур и грибами – 150 рублей 97 копеек.
14. Лопаточная часть свиная – 290 рублей/кг.
15. Чтабатта (хлеб) – 63 рубля 80 копеек / кг.
16. Паштет домашний - 195 рублей 59 копеек / кг.
17. Колбаса Житомирская – 668 рублей 68 копеек.
18. Масло сливочное Богодухов – 290 рублей/кг.
19. Маргарин – 80 рублей/кг.
20. Сыр твердый – 400 рублей/кг.
21. Бананы – 110 рублей/кг.
22. Печенье песочное – 88 рублей/ кг.
23. Путасу свежемороженая – 88 рублей/кг.
24.  Мойва копченая – 310 рублей/кг.

Чтобы узнать цену в гривне, сумму нужно разделить на два. И все, может быть, ничего, но 5 000 рублей в "республике" считаются уже большой зарплатой, которой не хватает ни на что…

Мало кто может позволить себе и лопаточную часть, и ту же чиабатту на ужин или к чаю. Вполне нормально, когда в магазине просят взвесить пару сосисек или один окорочок, стесняясь своей предельно скромной просьбы. Я как-то спросила у девушки-студентки, которая живет с лежачим отцом-инвалидом, что для них самое необходимое, в чем они нуждаются больше всего, и она, не задумываясь, ответила:

Честно? Пожрать бы.

И, вы знаете, я верю ей. Потому что очень у многих сейчас мечта – поесть. Да, банально, мечта связана в первую очередь с едой, а потом уже с чем-то другим. И не столько хочется иметь одежду или обувь по сезону (ни о какой моде и речь не идет), как хочется нормально питаться – покупать то, что хочется и не только в день зарплаты. Кажется, дай человеку еду, и он будет счастлив. Но разве это нормально в 21 веке, когда голод давно уже не должен быть страхом и ежедневной реальностью очень многих?

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Новости Луганска Публикации
Источник: 24 Канал
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