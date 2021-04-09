С начала 2021 года прокуратура зафиксировала более тысячи правонарушений за домашнее насилие. Более половины дел передали в суд. Ирина Венедиктова также заявила, что в этом году противодействие домашнему насилию будет приоритетом работы прокуратуры.

Ирина Венедиктова 9 апреля в видеообращении сказала, что домашнее насилие – это не семейное дело, не способ воспитания, не специфичное проявление любви, а преступление, о котором нужно заявлять.

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Какие данные обнародовали в Офисе генпрокурора

Только за январь – март этого года зарегистрировано более 1000 таких уголовных преступлений, в суд уже переданы более 650,

– рассказала Венедиктова.

Генпрокурор заявила, что ее "принципиальная позиция – позаботиться, чтобы в 2021 году роль прокурора в защите от домашнего и гендерно обусловленного насилия стала более ощутимой".

Какова статистика в 2020 году

Ирина Венедиктова говорит, что ситуация обострилась в связи с карантином, когда обидчики и жертвы вынужденно оказались в закрытом пространстве.

За 2020 год количество обращений по поводу насилия выросло более чем наполовину. Из них 86% поступили от женщин, 12% от мужчин и 2% – от детей,

– говорит генпрокурор.

По ее словам, в 2020 году зарегистрировали ориентировочно 3 тысячи правонарушений, почти 200 – касались детей. 2 тысячи из этих нарушений направили в суд.

Кроме того, за прошлый год за домашнее насилие осудили 778 человек. Ирина Венедиктова заявила, что прокуратура планирует внедрять специализацию прокуроров этой категории.

Также в прокуратуре рассказали, что:

каждая третья семья в Украине встречается с насилием;

от 1 до 3 миллионов детей ежегодно становятся его свидетелями или жертвами.

Что поможет в борьбе с домашним насилием

В прошлом году запустили правительственную горячую линию по противодействию домашнему насилию – 1547. Это произошло благодаря присоединению Украины к "Партнерству Биарриц" по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.

В 2021 году в Генпрокуратуре предусмотрели 275 миллионов гривен для расширения сети служб поддержки пострадавших.

Добавили также, что разработали дорожную карту, чтобы ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

Обратите внимание! Стамбульская конвенция является одним из самых действенных международных актов, который защищает права женщин. Она направлена ​​предотвращать и противодействовать насилию, домашнему насилию, а также способствовать тому, чтобы виновные были наказаны.