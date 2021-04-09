Более тысячи правонарушений с начала года, – Венедиктова о противодействии домашнему насилию
С начала 2021 года прокуратура зафиксировала более тысячи правонарушений за домашнее насилие. Более половины дел передали в суд. Ирина Венедиктова также заявила, что в этом году противодействие домашнему насилию будет приоритетом работы прокуратуры.
Источник:Офис Генпрокурора
Ирина Венедиктова 9 апреля в видеообращении сказала, что домашнее насилие – это не семейное дело, не способ воспитания, не специфичное проявление любви, а преступление, о котором нужно заявлять.
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Только за январь – март этого года зарегистрировано более 1000 таких уголовных преступлений, в суд уже переданы более 650,
– рассказала Венедиктова.
Генпрокурор заявила, что ее "принципиальная позиция – позаботиться, чтобы в 2021 году роль прокурора в защите от домашнего и гендерно обусловленного насилия стала более ощутимой".
Какова статистика в 2020 году
Ирина Венедиктова говорит, что ситуация обострилась в связи с карантином, когда обидчики и жертвы вынужденно оказались в закрытом пространстве.
За 2020 год количество обращений по поводу насилия выросло более чем наполовину. Из них 86% поступили от женщин, 12% от мужчин и 2% – от детей,
– говорит генпрокурор.
По ее словам, в 2020 году зарегистрировали ориентировочно 3 тысячи правонарушений, почти 200 – касались детей. 2 тысячи из этих нарушений направили в суд.
Кроме того, за прошлый год за домашнее насилие осудили 778 человек. Ирина Венедиктова заявила, что прокуратура планирует внедрять специализацию прокуроров этой категории.
Также в прокуратуре рассказали, что:
- каждая третья семья в Украине встречается с насилием;
- от 1 до 3 миллионов детей ежегодно становятся его свидетелями или жертвами.
Что поможет в борьбе с домашним насилием
- В прошлом году запустили правительственную горячую линию по противодействию домашнему насилию – 1547. Это произошло благодаря присоединению Украины к "Партнерству Биарриц" по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин.
- В 2021 году в Генпрокуратуре предусмотрели 275 миллионов гривен для расширения сети служб поддержки пострадавших.
- Добавили также, что разработали дорожную карту, чтобы ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.
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