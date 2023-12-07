Киву нашли мертвым в 15:00 на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club" в селе Супонево, что под Москвой.

Смотрите также Чтобы не закончить, как Кива: Юсов сказал, что должны сделать предатели и военные преступники

Как именно убили Киву

Первоначально российские пропагандисты рассказывали, что политика зарезали. Они писали, что, мол, на правом виске у него – резаная рана, а на левой части лица – гематома. Однако впоследствии российские СМИ были вынуждены признать, что в Киву таки стреляли.

В частности, следственный комитет государства-агрессоры открыл уголовное производство по факту убийства Ильи Кивы. По его данным, неизвестный вечером произвел из неустановленного оружия выстрелы в потерпевшего. Кива умер от полученных травм на месте. В то же время в российских медиа предполагали, что в путиниста выстрелили дважды. Одной пулей мужчину ранили, а второй – добили. Тело Кивы пролежало около часа, пока его обнаружили.

Теперь стало известно, что следственный комитет подтвердил версию журналистов. На теле Кивы были обнаружены два пулевых ранения, изъяты две пистолетные гильзы и патрон.

Ликвидация Ильи Кивы: что известно