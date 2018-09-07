У Путина заявили, что перспектив для его контактов с Порошенко становится гораздо меньше

После убийства главаря пророссийских боевиков Донбасса Александра Захарченко перспектив для контактов президентов России и Украины, Владимира Путина и Петра Порошенко, "стало меньше".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает заблокированный в Украине сайт "РИА Новости".

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Пресс-секретарь хозяина Кремля подчеркнул, что на данный момент "нет темы для контактов Путина и Порошенко.

Пока нет темы для контактов. Как раз после событий (убийства Захарченко – ред.) перспектив для контактов становится гораздо меньше. Мы говорили, что эти события имеют очень негативные последствия,

– сказал Песков.

К слову, накануне заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что украинские спецслужбы не имеют никакого отношения к ликвидации Александра Захарченко. Все потому, что украинская сторона планировала использовать Захарченко в качестве свидетеля агрессии России на Донбассе.