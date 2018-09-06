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Украина была заинтересована, чтобы Захарченко был жив-здоров, – представитель АП

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Убийство Александра Захарченко
Убийство Александра Захарченко / Фото из свободных сетей

Украинские спецслужбы не имеют никакого отношения к гибели главаря пророссийских боевиков Донетчины Александра Захарченко. Все потому, что украинская сторона планировала использовать Захарченко в качестве свидетеля агрессии России на Донбассе.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

"Украинская сторона и ее спецслужбы не имеют никакого отношения к тому, что произошло с Захарченко. Мы считаем, что это была или спецоперация Кремля, или внутренние криминальные разборки", – заявил представитель АП.

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По его словам, Администрация президента имеет информацию, в том числе от коллег по ОБСЕ, о том, что в последнее время Захарченко находился в достаточно подавленном состоянии.

Это свидетельствует о том, что он чувствовал, что что-то происходит. Украинская сторона, напротив, была заинтересована, чтобы Захарченко был жив-здоров, поскольку он для нас важен как свидетель агрессии России против Украины,
– заверил Елисеев.

Он также отметил, что украинская сторона будет делать все возможное, чтобы гибель Захарченко не привела к торпедированию Россией минского и нормандского процессов.

Напомним, 31 августа в результате взрыва в кафе в центре оккупированного Донецка погиб один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко.

Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Администрация Президента Убийство Захарченко
Источник: 24 Канал
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