Адвокат подозреваемого Виталия Василаке Оксана Казеко просила для своего подзащитного изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с внесением залога. В Винницком апелляционном суде решили оставить меру пресечения без изменений.

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Виталия Василаке подозревают в убийстве

26-летнему Виталию Василаке инкриминируют преступления по двум статьям:

Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа (348 УКУ);

Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УКУ) Уголовного кодекса Украины.

Прокурор Виталий Конончук просил оставить без изменений меру пресечения. Судейская коллегия Винницкого апелляционного суда так и сделала, оставив Виталия Василаке под стражей сроком 30 суток без права внесения залога.

Напомним, что Виталию и его 52-летнему отцу Валерию Василаке грозит пожизненное лишение свободы. 20 апреля, когда их остановили патрульные во время комендантского часа в Гайсинском районе Винницкой области, они открыли огонь по правоохранителям.

От ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий.