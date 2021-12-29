Как рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, представители прокуратуры просили отменить оправдательный приговор Александру Лосю.

Важно Суд закончил прения по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова

Прокуроры настаивали назначить то наказание, на котором они настаивали в первой инстанции – 12 лет лишения свободы. Соответствующую жалобу уже передали в Киевский апелляционный суд. В то же время дата нового судебного заседания еще неизвестна.

Что этому предшествовало

2 декабря Шевченковский районный суд Киева признал Ярослава Тарасенко виновным в пособничестве умышленного убийства Вороненкова и приговорил к 12 годам лишения свободы, другого фигуранта дела – Александра Лося оправдал.

По версии обвинения, Лось и криминальный авторитет Юрий Василенко, которого также подозревают в причастности к убийству Вороненкова, несколько дней арендовали квартиру в доме, где жил Вороненков и, по мнению обвинения, следили за жертвой.

Почему суд оправдал Александра Лося

В то же время суд принял версию защиты Лося, утверждавшего, что во дворе дома, где жил Вороненков, обвиняемый находился по другой личной причине.