Как рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, представители прокуратуры просили отменить оправдательный приговор Александру Лосю.
Важно Суд закончил прения по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Вороненкова
Прокуроры настаивали назначить то наказание, на котором они настаивали в первой инстанции – 12 лет лишения свободы. Соответствующую жалобу уже передали в Киевский апелляционный суд. В то же время дата нового судебного заседания еще неизвестна.
Что этому предшествовало
- 2 декабря Шевченковский районный суд Киева признал Ярослава Тарасенко виновным в пособничестве умышленного убийства Вороненкова и приговорил к 12 годам лишения свободы, другого фигуранта дела – Александра Лося оправдал.
- По версии обвинения, Лось и криминальный авторитет Юрий Василенко, которого также подозревают в причастности к убийству Вороненкова, несколько дней арендовали квартиру в доме, где жил Вороненков и, по мнению обвинения, следили за жертвой.
Почему суд оправдал Александра Лося
В то же время суд принял версию защиты Лося, утверждавшего, что во дворе дома, где жил Вороненков, обвиняемый находился по другой личной причине.
Что известно об убийстве Вороненкова
Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года, когда он выходил из гостиницы со своим охранником. Ранее политик принял украинское гражданство и дал показания против беглого президента Виктора Януковича. Дело в том, что Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента. Известно, что убийца Вороненкова скончался в больнице.
Досудебное расследование по делу завершили в мае 2018 года. На скамье подсудимых оказались Александр Лось и Ярослав Тарасенко. Первый следил за убитым, второй выполнял роль водителя.